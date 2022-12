Cortos alemanes y galos fueron los triunfadores de Cinema Miúdo

El Ayuntamiento de Ames acogió la edición más concurrida de su certamen cinematográfico centrado en el público infantil: el quinto Festival Cinema Miúdo, por el que pasaron 1.331 personas a lo largo de cuatro días, 550 de ellos alumnos de los distintos centros maianos. Se proyectaron más de cincuenta cortometrajes –37 en sección oficial–, galardonándose trabajos de procedencia alemana y francesa. Además, también hubo taller de juguetes ópticos y actuaciones de Globotolo y Peter Punk.

Así, se fallaron los reconocimientos con un jurado que no solo incluyó a los asistentes, sino también a literatos y expertos en el séptimo arte como Miguel Anxo Alfonso Diz, escritor y cuentacuentos de literatura infantil; Paulo Mosca, ilustrador, animador y director de cortometrajes de animación (actual ayudante de dirección de la serie Pocoyó) e Isabel Rey, productora en Artefacto Produccións con filmes como O Apóstolo. El premio del público se otorgó mediante aplausómetro, un sistema de votación por el cual los cortos más aplaudidos y vitoreados fueron los finalmente reconocidos.

El jurado resolvió entregar el Axóuxeres al cortometraje belga y francés Luce and the rock (Lucía y la piedra), dirigido por Britt Raes y con reconocimientos en festivales de Alemania, Bélgica y Potugal. El Premio Buixainas lo recibió Migrants (Migrantes), de Hugo Caby, Aubin Kubiak, Lucas Lermytte y Zoé Devise. Esta corto galo, dirigido a chavales a partir de siete años, relata la travesía de dos osos polares forzados a migrar debido al calentamiento global. Los jueces también resolvieron otorgar una mención especial a The Soloists (Las solistas).

En cuanto a los galardones del público, el Axóuxeres al mejor cortometraje para pequeños de 2 a 7 años fue para el divertido film de animación francés Kayak, dirigido por Solène Bosseouf, Flore Derchorgnat, Tiphain Klein, Auguste Lefort y Antoine Rossi, que cuenta la disparatada excursión por el río vivida por un padre y su hijo. Y en la categoría Buxainas, orientada a mayores de 7 años, el público aplaudió fervorosamente Ich Habe Keine Angst! (No tengo miedo), film alemán, dirigido por Marita Mayer y seleccionado en festivales de toda Europa que traslada a la chavalada lo normal que es sentir miedo y enfrentarlo.

CULTURA. La edil de Cultura, Natividade González, se mostró muy satisfecha por la gran acogida que tuvo esta quinta edición, apuntando que más de mil persoas pasaron en su fin de semana grande “polos auditorios das casas da cultura de Bertamiráns e do Milladoiro co que temos que estar moi satisfeitos pola gran expectación que espertou este ano o festival de cine infantil entre a poboación de Ames e da comarca. Seguiremos traballando para seguir organizando e mellorando este festival que cremos que xa está consolidado entre a veciñanza de Ames”, subrayaba.

Cinema Miúdo es un festival de cine infantil que alumbró la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ames en 2017 para divulgar entre los vecinos más jóvenes el espíritu crítico y filmes inéditos, originales o sorprendentes de 5 continentes.