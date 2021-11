Costa da Morte congregó a gerentes de estaciones de servicio de toda Galicia

A Costa da Morte acogió este viernes el primer encuentro de responsables de estaciones de servicio de toda Galicia, que tuvo como marco central el Parador de Turismo de Muxía. La cita, organizada por la Federación Galega de Estacións de Servizo (Fegaes) y la asociación provincial de A Coruña, que preside el ceense Julio López, gerente de E. S. Bazarra de Cee, reunió a 180 personas con el objetivo de debatir sobre los retos de futuro del sector.

Entre los invitados estaban también representantes de sus principales proveedores y operadores, así como responsables del Instituto Enerxético de Galicia (Inega) y la directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría.

Tras la recepción, los asistentes iniciaron la jornada con visitas al faro de Fisterra, para conocer la primera electrolinera de Costa da Morte y una de las pioneras de Galicia. Posteriormente, se desplazaron a O Ézaro (Dumbría) para visitar la central hidroeléctrica ubicada al pie de la cascada, en la desembocadura del río Xallas. De regreso a Muxía visitaron el santuario de la Virxe da Barca, donde asistieron a una misa, y por la tarde se celebraron los encuentros técnicos en las instalaciones del parador.

Además de compartir experiencias e inquietudes, analizaron los objetivos que tiene por delante el sector de las estaciones de servicio ante el actual escenario que apunta a importantes cambios en el sector energético. Uno de los objetivos del colectivo es aprovechar los fondos Next Generation para sentar las bases que les permitan ser más eficientes y competitivos de cara al futuro. También analizaron la situación de abandono en que han quedado más de cincuenta gasolineras de Galicia.

El alcalde de Muxía, Iago Toba, y el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, se sumaron al encuentro, en el que este último destacó que Galicia cuenta actualmente con más de 300 estaciones de servicio representadas en Fegaes, las cuales facturan más de 900 millones de euros y generan más de 2.300 empleos directos.

Aprovechó su intervención para informar a los asistentes de la aprobación en el Consello da Xunta de una partida de 2,5 millones de euros para apoyar la adquisición de 1.000 nuevos vehículos por parte de particulares, autónomos y empresas, a través de la tercera convocatoria del Plan Renove Automoción.

Trenor puso en valor “a importante aposta da Xunta” por favorecer la renovación del parque móvil gallego con el objetivo de impulsar una movilidad eficiente y de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Destacó asimismo “o acerto do lugar elixido para a celebración deste evento, o parador de Muxía, porque representa o gran avance no eido turístico desta comarca”, al tiempo que recordó que “a revolución vivida pola Costa da Morte no último lustro é un exemplo perfecto de como un territorio obtén resultados despois dun proceso de posta en valor, ordenamento e planificación dunha oferta turística adaptada aos valores que a fan única”.

PRIMER ENCUENTRO. La reunión celebrada en Muxía es la primera de estas características que celebra la Fegaes en sus 39 años de historia y el objetivo es darle continuidad en los próximos años.