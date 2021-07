Cuenta Láctea para mejorar los precios y la gestión de las granjas

El responsable de UUAA hizo referencia a la situación actual de las explotacións lácteas, “máis aínda nun contexto no que as industrias levan meses incrementando beneficios debido á revalorización dos produtos industriais, como a manteiga e o leite en pó”. En este sentido lamentó que “a pesar de que a industria está a aumentar os seus beneficios, ese incremento da rendibilidade non se está a trasladar ao gandeiro”. García reclamó una revisión al alza del precio de los lineales de venta al público “que se traslade a toda a cadea, especialmente ao máis débil, que é o gandeiro”, indicó, para recordar la importancia del sector “non só en canto á súa dimensión económica, senón tamén dende un punto de vista social, como vertebrador e xestor do territorio e axente activo na loita contra o despoboamento do rural”.