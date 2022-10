Cuidan la memoria, oídos y pies de los dubreses gratis

El director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, destacó el impulso que la Xunta está dando a los cuidados de cercanías dirigidos a las personas mayores para que “vivan onde vivan poidan pasar esta etapa de acordo coas súas preferencias e necesidades”. Lo dijo en la visita a la unidad móvil del programa de Coidados Porta a Porta que hasta el martes de la próxima semana estará estacionada en el campo de la feria de Val do Dubra.

Así, y durante tres días, los mayores de 55 años recibirán atención gratuita en podología, audiología y estimulación de la memoria. Solamente tienen que solicitar cita previa en los números de teléfono 622 748 283 o 623 546 992, o bien a través de la siguiente dirección electrónica: coidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal. Casi 22.000 personas pasaron ya por las unidades móviles de Coidados Porta a Porta desde que en el pasado mes de marzo habían comenzado su recorrido por todos los ayuntamientos gallegos, con excepción de las siete ciudades.

CUIDADOS. Por medio de ocho autobuses, la Consellería de Política Social e Xuventude facilita cuidados médicos y de salud en general cerca de los hogares de las personas mayores, evitándoles desplazamientos fuera de su entorno y posibilitando que puedan seguir viviendo allí donde prefieran. Este programa se desarrolló por primera vez de manera piloto en 2019, con una muy buena acogida entre los ayuntamientos y vecinos, de ahí que este año se recuperara y ampliara a todos los concellos.

Además de este programa, el Ejecutivo autonómico está reforzando otros servicios para que los mayores que viven en ayuntamientos pequeños tengan las atenciones que necesitan para seguir con sus vidas en sus entornos. A este objetivo responde el incremento del Servizo de Axuda do Fogar (SAF), con el que se llevan cuidados profesionales a los domicilios de unas 25.000 personas; el diseño de una nueva estrategia de teleasistencia, para aumentar en un 50 por ciento el número de mayores que cuentan con apoyos tecnológicos en sus viviendas o las ayudas para crear más de un centenar de casas do maior, pequeños centros para favorecer el envejecimiento activo y saludable en los ayuntamientos de menos población, y que ya tienen en Val do Dubra.