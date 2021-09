... “Daría un servicio de buses de calidad”

Residente en Bertamiráns, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Las tres cosas que cambiaría de Bertamiráns son muchas, pero sobre todo las tres que voy a decir a continuación: la primera de ellas es el tema de los autobuses, ya que los horarios son nefastos y las frecuencias escasísimas. Por la tarde por ejemplo pasan cada mucho tiempo, imposibilitándonos desplazarnos de alguna manera que no sea el coche propio. Yo para ir al trabajo dependo de que mi madre mee pueda llevar porque no tengo coche aún y los autobuses no dan servicio, su presencia es testimonial. En segundo lugar, haría muchas más actividades de ocio destinadas a las personas de la franja de edad de los 15 a los 25 años, ya que creo que están algo abandonados y, por último, haría algo para fomentar el auge del ocio nocturno para no tener que desplazarse a Santiago cada vez que quieras salir de fiesta o a tomar una copa.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir aquí es la gran cantidad de zonas verdes existentes y la tranquilidad con la que se vive.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir aquí es, volviendo al comienzo, es el tema del transporte público porque hace que una ciudad como esta se anule.