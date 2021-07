Descubriendo tesoros bajo las toallas

Rosa Millán, María Jesús Santamaría, Blanca Valiño y Moncha López, de A Pobra do Caramiñal, se pasan el día en la playa. Pero no precisamente para tomar el sol. Son mariscadoras. Si la marea está baja a las siete de la madrugada, ellas ya se personan una hora antes. Cuando empiezan a tirar del rastro les esperan cuatro horas de faena con el agua (muy fría, casi siempre) por las rodillas. Al acabar el trabajo, pasan por la lonja para colocar las almejas que han recogido en el primer eslabón de la cadena del circuito de la comercialización. Pero rara vez tendrán la tarde libre para tumbarse en la arena porque su tiempo lo dedican también a vigilar, sembrar y limpiar los arenales. Son sus huertas.

A mediodía, desde la comodidad de las toallas, los turistas las observan. Siempre hay quien envía al niño o a la niña a por “un cubito de almejas para hacer una paellita” o quien se agacha entre aguas para embolsarse un puñado en el bañador. Pero también hay quien siente empatía y curiosidad por el trabajo que realizan las mariscadoras.

Por tercer año consecutivo, el Concello y la asociación Mar da Pobra (que preside Rosa Millán) pusieron en marcha este verano el programa de turismo marinero en el que las cuatro protagonistas de esta historia ejercen de guías para explicar a los visitantes cómo es el día a día en su duro trabajo.

Las próximas visitas guiadas tendrán lugar el viernes 23 en la playa del Arenal, y el 6 y el 20 de agosto en la de Os Raposiños. El punto de encuentro es la oficina de turismo de la Casa Mariñeira, en horario de mañana. Las inscripciones se pueden realizar allí, llamando a los números de teléfono 671 090 262 y 687 482 835 o enviando un correo electrónico a turismo@apobra.gal.

“As persoas que asisten a estas visitas marchan moi contentas. Amosan moito interese e fan moitas preguntas”, señala Rosa, quien explica que la idea de esta iniciativa surgió “porque, cando estamos traballando, sempre se nos acerca algún bañista para preguntarnos cousas sobre o marisqueo”. En este sentido, explica que “o que máis lles chama a atención son as condicións nas que faenamos, metidas na auga, e reflexionan sobre as enfermidades que adoitamos padecer, como as fortes dores das articulacións”.

Por supuesto, también se interesan por saber cómo pueden diferenciar las especies de almejas.

La concejala de Turismo, Charo Varela, destaca que con estas visitas “apostamos por pór en valor o patrimonio mariñeiro como unha oferta turística e un produto que queremos pór á disposición de todas as persoas que descoñecen o traballo marisqueiro”. En este sentido, indica que “pór en valor o mar é pór en valor A Pobra, o produto que temos na ría e a xente do mar.”

noventa minutos. Los ingredientes principales de esta receta veraniega son información y concienciación. Tiempo: noventa minutos. Precio: doce euros (gratis para menores de diez años). Con el dinero que recauda por esta actividad, el citado colectivo organiza otras iniciativas. Con ellas, cunde el ejemplo.

