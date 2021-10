Deteñen a un mozo como presunto autor dun lume en A Pobra

Axentes da Policía Autonómica de Santiago de Compostela esclareceron un incendio forestal rexistrado no Concello da Pobra do Caramiñal, en colaboración coa Policía Nacional de Ribeira, a Garda Civil de Boiro, axentes ambientais da Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) e persoal do distrito forestal IV Barbanza.

Segundo informaron este martes dende o Goberno autonómico, axentes do grupo de investigación de incendios da Policía Autonómica de Santiago de Compostela procederon á detención dun varón de 21 anos como presunto autor dun incendio intencionado que se produciu o pasado 9 de outubro na parroquia de Posmarcos e no que arderon novecentos metros cadrados de superficie arborada.

Asemade, dende o corpo apuntaron que o detido recoñeceu os feitos e mesmo aportou aos axentes o chisqueiro co que presuntamente se iniciou o lume.

Na investigación dos feitos foi clave a colaboración dunha testemuña que viu fuxir de forma apresurada un vehículo no lugar no que comezou o incendio e que deu aviso ao teléfono de emerxencias, o que permitiu mobilizar axiña aos equipos de extinción evitando que o lume se propagase e acadase maiores dimensións.

Por todo, as pescudas policiais establecen que o lume foi intencionado, tal e como se recolle nas dilixencias dos feitos que foron remitidas ao Xulgado de Instrución de Garda de Ribeira.

Na actual campaña antiincendios deste ano, trinta e dúas persoas foron investigadas pola Policía Autonómica como presuntas autoras de incendios forestais.

A UIFO. Esta Unidade está formada por veteranos axentes forestais que a Consellería do Medio Rural liberou das tarefas de extinción para que se centren especificamente e con maior intensidade na investigación dos lumes.