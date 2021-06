Devotos del jazz tienen una cita con Xan Campos y David Regueiro Trío

No abundan los municipios que cuenten con un festival estable de jazz pero, afortunadamente, Ames es uno de ellos. Así, este viernes 2 de julio llegará Jazz 2021 hasta el Pazo da Peregrina, donde los doscientos melómanos que hayan reservado plaza a través de la billeteira (en la web municipal) disfrutarán a partir de las 22.30 horas de los conciertos de Xan Campos, con el espectáculo Realismo, y de David Regueiro Trío, a través de su trabajo Areal.

Así lo ponía de manifiesto la concejala de Cultura, Natividade González, recordando que este evento, ya en cuarta edición, “é un dos que se consolida cada ano. Estou tremendamente orgullosa de que, un ano máis, celebraremos un concerto de Jazz independemente da pandemia. O mesmo fixemos o ano pasado e foi marabilloso coa asistencia dun público marabilloso. Dende aquí, convido a todos e todas a asistir o 2 de xullo”, trasladaba.

A su vez, Xacobe Martínez, director artístico, quiso destacar que “como veciño de Ames, é un orgullo pertencer a un Concello con esta sensibilidade e valentía porque son catro anos xa e sabemos que o Jazz, sempre hai que xustificalo de por que programalo. Nós sempre queremos ter unha liña, na programación do Ames Jazz que, primeiro e antes de nada, sexan propostas galegas e actuais. Buscamos sempre o maior grao de excelencia que se poida. Tamén pretendemos apoiar ao tecido creativo e traer propostas que teñan discos de actualidade recén sacados”. También aprovechó para recordar que “este ano estou especialmente contento por ter a Xan Campos, quen para mi, é un dos músicos referentes do Jazz galego e un dos meus pianistas preferidos. Antes deles, actuarán David Regueiro Trío que vén da tradición do Gypsy Jazz, do Jazz europeo, e que ven tocando o seu disco Areal, que son composicións orixinais”.

IMPULSO. Xan Campos, uno de los músicos participantes, quiso hacer hincapié en que “parece que non é tan fácil darlle para adiante a este tipo de eventos así que penso que é un regalo para a veciñanza que se aposte forte por isto e que, a pesar das dificultades, que se leve a cabo. É unha sorte para o Concello ter músicos tan profesionais”. También se refirió a que iba a tocar la música de su último disco Realismo en el que él y su trío llevan trabajando más de 15 años y que lanzaron en marzo, “co cal todo foi raro, pero iso fai que agora teñamos máis ganas de poder ofrecerlle a música a xente”.

Cerró intervenciones la productora Inés Portela, agradeciendo a la organización que confíe en una cita que pretende “dure moitos anos máis”. Hay que recordar que fue en el año 2018 cuando se inauguró este festival con los grupos locales Sumrrá y Pablo Castaño Quartet, actuando luego Mónica de Nut, Virxilio de la Silva, Xacobe Martínez Antelo Trío, Manuel Gutiérrez y el grupo Os Bregadiers.