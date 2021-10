Deza logra un 45 % de inserción con el plan integrado de empleo

que el mercado está convulso no se le escapa a ningún analista. La pandemia se ha encargado de generar un tiempo demasiado largo de inactividad que se ha llevado por delante miles, cientos de miles de puestos de trabajo. Una inactividad que ha provocado el cierre de muchas empresas y el tambaleo de otras que se han tenido que reinventar para seguir de pie. Aunque la situación empieza a recuperarse lentamente, no sobra ninguna iniciativa que sirva para reinsertar en el mercado laboral a todas aquellas personas que se han visto afectadas en todos los rincones del mundo. En todos, sí incluso aquí, en esta Galicia rural, que no profunda, que no tiene nada que envidiar, todo lo contrario, a pequeñas y mafiosas urbes.