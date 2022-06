Dieciocho concellos darán alas al Camino Inglés desde Oroso

La alameda de Góis (Sigüeiro, Oroso) será marco de la quinta edición de Primavera no Camiño Inglés el domingo 12, una iniciativa promovida por la asociación de concellos por los que pasa esta Ruta, en colaboración con la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento anfitrión. Su finalidad es poner en valor los múltiples atractivos etnográficos, culturales, naturales y gastronómicos de esta Vía Jubilar que conecta A Coruña y Ferrol con Santiago.

Todas las actividades de Primavera no Camiño Inglés serán de participación gratuita, si bien el número de plazas es limitado. Y a la espera de confirmarse el programa (inicialmente previsto para este sábado, y aplazado por las tormentas) se aguarda que entre las 11.00 y las 22.00 horas se den cita en la capital orosana los puestos de los municipios por los que discurre esta Ruta, que son A Coruña, Abegondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, Carral, Culleredo, Fene, Ferrol, Mesía, Miño, Narón, Neda, Ordes, Oroso, Paderne, Pontedeume y Santiago. Allí darán a conocer su variada oferta turística, cultural y gastronómica a través de diferentes actividades, como showcookings, actuaciones de música tradicional, magia, presentaciones de proyectos, talleres infantiles y para adultos, degustaciones de los mejores productos típicos.

La previsión es montar dos carpas en la alameda. En una estará el Escenario Primavera, donde dará comienzo su programa en principio a las 10.45 horas con los pasacalles de los grupos folclóricos Lembranzas do Tambre y Buxos Verdes, ambos locales. A las 11.30 horas actuará la Banda Xuvenil Airiños de Fene y a mediodía se pondrá en escena un espectáculo de magia organizado por el Ayuntamiento de Santiago. Media hora después llegará la inauguración institucional de Primavera no Camiño Inglés y, ya por la tarde, a las 17.00 h., la Asociación de Concellos do Camiño Inglés presentará sus dos próximas iniciativas: la segunda edición del Concurso de Fotografía Digital sobre esta Ruta y la primera Media Maratón 10k do Camiño Inglés, que llegará en julio.

A las 17.15 horas, el grupo de música y baile tradicional Xacarandaina (A Coruña) pondrá en escena su nuevo espectáculo Endaterra, acompañados por Os do fondo da barra, de la misma agrupación herculina. A las 18.30, nueva actuación promovida por el Concello de Oroso con el grupo folclórico Argalleira, mientras que a las 21.00 h. cierra el concierto de la banda de música de Arzúa.

En esta misma carpa se emplazará el Espazo Lúdico Primavera, donde se concentrarán los distintos talleres infantiles, así como la elaboración de un graffiti sobre esta Ruta con la ordense Nana. También repite el obradoiro infantil de barro de Brañas de Valga del Ayuntamiento de Mesía, que entre las 11.30 y las 13.30 horas desarrollarán los artesanos Antón Román y Susana González. Y, en ese lapso, el Ayuntamiento de Cabanas ofrece una exhibición de sus típicas hilanderas.

CHAPAs. Por la tarde, entre las 17.00 y las 19.00 horas, habrá talleres de creación de chapas (Culleredo); un segundo de elaboración de pan (Neda) y un tercero para aprender a diseñar barcos de papel (Ferrol). Finalmente, el Ayuntamiento de Pontedeume ofrecerá varios pases de las Visitas coa Serena, una forma de dar a conocer las noches de este Concello.

Finalmente, el Escenario Rede Estelar acogerá las degustaciones y exhibiciones gastronómicas, así como el mercado artesanal, entre las 11.30 y las 20.00 horas. El programa se abrirá a las 11.30 horas con un taller de jabones de arcilla de Brañas de Valga, a cargo de la artesana Claudia Moar, promovido por el Ayuntamiento de Mesía. Entre las 12.00 y las 14.00 h. tendrán lugar las dos primeras degustaciones de productos típicos: tortilla de Betanzos con pan de Neda y truchas de Oroso con pan de Carral.

Paralelamente, el cocinero Daniel López, del restaurante O Camiño do Inglés, representará al Ayuntamiento de Ferrol con un showcooking sobre la dieta Ártabra. A las 13.00 horas, cata comentada de la Indicación Xeográfica Protexida de Betanzos, vinos certificados de la marca de la Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas y, a las 13.30 horas, degustación del bollo marinero del Ayuntamiento de Miño, relleno de queso y marisco; y showcooking de marisco a cargo del Concello de Pontedeume, sin olvidar la presencia de un gastrobar.

Ya por la tarde, están previstas dos nuevas degustaciones: de postres orosanos (a las 16.30 horas) y de truchas locales con pan de Carral (de 19.00 a 20.00 horas). Asimismo, se contará con un concierto de Arnela, de Carral (18.00 horas), y la actuación de las Canteiras de Oroso (desde las 19.00 horas).

A la presentación en la diputación acudieron su presidente, Valentín González Formoso; el vicepresidente Xosé Regueira; el portavoz Bernardo Fernández; el diputado y edil local Antonio Leira y el presidente de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, Manuel Mirás.