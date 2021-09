Dieciocho emprendedores apuestan por el turismo de calidad Sicted con Terras

Una veintena de empresas acaban de recibir la certificación Sicted que acredita la calidad turística en destino. El acto fue este martes en el pazo vedrés de Vista Alegre, y se trata de una apuesta del GDR Terras de Compostela por mejorar la experiencia de los visitantes con la vista puesta en impulsar el turismo en el entorno de Santiago como motor dinamizador del rural. Dicho evento fue presidido por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y contó también con el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

Hoteles, casas de turismo rural, apartamentos turísticos, albergues, restaurantes, agencias de viajes, artesanos, empresas de turismo activo, taxistas o empresarios que impulsan el turismo industrial, y que se encuentran distribuidos por los nueve ayuntamientos del rural en los que actúa Terras de Compostela, ya pueden lucir el sello del Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (Sicted), una metodología que busca “ofrecer unha atención excelente e homoxénea en todo o territorio, coidando os pequenos detalles, para converternos en destino turístico de calidade”, tal y como destacó en el acto de entrega de los diplomas, la brionesa Guarina Rey, presidenta del GDR.

El Sicted es un proyecto impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Guarina Rey recordó que Terras de Compostela fue en 2019 la primera comarca rural de la provincia de A Coruña y la segunda de Galicia en apostar por este sistema, que incluye a todos los profesionales vinculados al sector con el fin de aumentar la satisfacción de los viajeros para que quieran volver y recomienden el destino.

“Que todos teñamos un obxectivo común e que nos esforcemos cada día por ser mellores e ofrecer o mellor servizo fainos máis fortes. Pola nosa experiencia, podemos dicir que os praceres sinxelos e bo trato son en moitas ocasións máis importantes que os atractivos turísticos, apuntó en nombre de los emprendedores Nieves Millán, de las cabañas María Manuela.

Las empresas reconocidas fueron O Balado, de Boqueixón; Pazo de Vista Alegre, de Vedra; Parada de Francos, Teo; Albergue Milladoiro, Ames; Albergue Bergando, de Negreira; Casa do Ghabino, Santa Comba; A Carballeira do Tambre, A Baña; Enoturismo María Manuela, Boqueixón; Casa de Casal, Boqueixón; Casa Rural As Bentinas, Ames; A Ribeira do Tambre, A Baña; Hotel Congreso, Teo; Hotel Balneario Compostela, Brión; Taxi Juan, de Santa Comba; Viajes Alma Gaia, de Ames; Amextreme, de Ames; Balneario Compostela, Brión, y Augardentes de Galicia, de Vedra.