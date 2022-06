Diversión con la I Carboeiro Fest y Primavera no Camiño desde Oroso

Miles de orosanos y visitantes se divertirán este fin de semana en la I Carboeiro Fest (el sábado en ese área recreativa de Sigüeiro) y el domingo con la Primavera no Camiño Inglés, eventos ambos de participación gratuita (si bien en el ferial jacobeo tendrá plazas limitadas).

Así, la Carboeiro Fest incluirá el sábado una sesión de yoga en familia a las 11.00 horas (plazas limitadas, anotación en el teléfono 981 690 903); concierto revival a las 13.00 horas de Chungo Pastel; juegos a cargo de Xogos Paporrubio de 16.30 as 19.00 horas; humor con Bea Sanvil a las 18.00 horas, y luego, música con disco móvil La Gramola.

En cuanto a la I Primavera no Camiño Inglés, impulsada por la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, llega el domingo a la Alameda de Góis. En el Escenario Primavera arrancan a las 10.45 horas los pasacalles locales de Lembranzas do Tambre y Buxos Verdes. A las 11.30 horas actuará la Banda Xuvenil Airiños de Fene y, al mediodía, magia con el Ayuntamiento de Santiago. Media hora después llegará la inauguración de este foro en honor a la Vía Jubilar y, ya por la tarde, a las 17.00 horas, la Asociación de Concellos do Camiño Inglés presentará la segunda edición del Concurso de Fotografía Digital sobre esta Ruta y la primera Media Maratón 10k do Camiño Inglés, que llegará en julio. Hora y media después, nueva actuación gracias al Concello de Oroso con el grupo folclórico Argalleira y, a las 21.00, el cierre tendrá lugar con el concierto de la Banda de Música de Arzúa.

En esta misma carpa se emplazará el Espazo Lúdico Primavera, con talleres infantiles y elaboración de un graffiti sobre esta Ruta con la ordense Nana. También habrá un obradoiro infantil de barro de Brañas de Valga del Ayuntamiento de Mesía que, entre las 11.30 y las 13.30 horas, desarrollarán los artesanos Antón Román y Susana González. Y, en ese lapso, el Ayuntamiento de Cabanas va a poner en marcha una exhibición de sus típicas hilanderas.

TARDE. Por la tarde, de 17.00 a 19.00 horas, habrá talleres de creación de chapas (Culleredo); un segundo de elaboración de pan (Neda) y un tercero para aprender a diseñar barcos de papel (Ferrol). Finalmente, el Ayuntamiento de Pontedeume ofrecerá varios pases de las Visitas coa Serena, una forma de dar a conocer su vida nocturna.

Además, el Escenario Rede Estelar acogerá las degustaciones y exhibiciones gastronómicas, así como el mercado artesanal, entre las 11.30 y las 20.00 horas. El programa se abrirá a las 11.30 horas con un taller de jabones de arcilla de Brañas de Valga, a cargo de la artesana Claudia Moar, promovido por el Ayuntamiento de Mesía. Entre las 12.00 y las 14.00 h. tendrá lugar la degustación de truchas de Oroso aderezadas con pan de Carral.

Paralelamente, el cocinero Daniel López, del restaurante O Camiño do Inglés, representará al Ayuntamiento de Ferrol con un showcooking sobre la dieta Ártabra (12.30 horas). A las 13.00 horas, cata comentada de la Indicación Xeográfica Protexida de Betanzos, vinos certificados de la marca de la Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas y, a las 13.30 horas, degustación del bollo marinero del Concello de Miño, relleno de queso y marisco, y showcooking de marisco a cargo del Concello de Pontedeume, sin olvidar el gastrobar.

Ya por la tarde, están previstas dos nuevas degustaciones: de postres orosanos (a las 16.30 horas) y de truchas locales con pan de Carral (de 19.00 a 20.00 horas). Asimismo, se contará con un concierto de Arnela, de Carral (18.00 horas), y la actuación de las Cantareiras de Oroso (desde las 19.00 horas).