Do Campo divulga desde Rois que el lobo gallego suma tres manadas más

Non caben imprecisións: o lobo estaba antes que o home en Galicia e, polo tanto, lle debemos o respecto imprescindible entre especies animais que somos, co engadido de que os humanos temos ademais a obriga de defendelo por sermos seres racionais. Entendo, por herdanza, a inquietude dos gandeiros ante a posibilidade de perder xatos ou poldros cos ataques dun animal salvaxe. Pero tamén debemos ser conscientes de que, se estamos a punto de voltar á Lúa e xa nos prantexamos alcanzar Marte, que non debería supor un esforzo demasiado grande para as arcas estatais, autonómicas e ata locais compensar ditas perdas. Temos un tesouro do que descenden os nosos cans domésticos, e aínda estamos a tempo de seguir a desfrutalo.