Dos meses de obras para mejorar el aislamiento de la guardería O Bosque

El gobierno tripartito de Ames avanza en las obras de acondicionamiento y mejora térmica de la cubierta y de las fachadas de la guardería municipal de Bertamiráns, la EEI O Bosque, con la adjudicación del contrato. La actuación tendrá como fin la renovación y mejora de muros y carpinterías exteriores de la escuela por 74.914 euros, una cuantía que será subvencionada por la Diputación coruñesa, que aporta el 65,8 %, y el restante por el Concello.

La EEI O Bosque ya reorganizó a sus 40 usuarios para que puedan arrancar las obras de acondicionamiento y mejora térmica de la cubierta y de la fachada. La intervención tiene por objeto detener el deterioro que afecta a la cubierta de las instalaciones educativas, mejorando su eficiencia energética. Al mismo tiempo, incluye un nuevo envolvente que mejore el comportamiento térmico y que aumentará levemente la altura en la cubierta.

Las mencionadas obras de mejora fueron adjudicadas, por la junta de gobierno local, a la empresa Cys Hispania S.L., y la duración inicial del contrato es de dos meses.

El concejal de Educación, David Santomil, manifestó que “con esta actuación agardamos mellorar a eficiencia enerxética da escola, de acordo coas novas directrices ambientais e de aforro no consumo eléctrico”. Asimismo, recuerda que “dende a escola xa procederon a reorganizar os espazos para que as obras non repercutan no normal funcionamento do centro e informouse ás familias”.