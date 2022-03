Dos oficinas estables de la Unión de Consumidores ‘blindan’ las compras

El Ayuntamiento de Ames, a través de la concejalía de Promoción Económica junto a la UCGAL publicó un decálogo para guiar a los consumidores en la compra a través de internet y otro para utilizar la banca electrónica de manera segura. Ambos organismos desean apostar por la prevención ante el aumento de los casos de fraudes bancarios a través de internet.

Este decálogo para comprar con “sentidiño” a través de internet comienza con una premisa clave a la hora de iniciar una compra online al recomendar que el usuario no se precipite y que emplee el tiempo que sea preciso para comprar. Otra de las recomendaciones es realizar las adquisiciones siempre a través de las páginas oficiales de marcas y empresas y priorizar aquellas que tienen su sede en la UE. También se recuerda que es necesario eliminar los datos bancarios después de realizar la compra o comprobar las valoración del vendedor. El decálogo finaliza recordándole al consumidor que cuenta con un derecho de desistimiento fijado en catorce días.

OJO AL WIFI. Entre las recomendaciones dirigidas a emplear la banca electrónica de manera segura se divulgan consejos tan sencillos como el de no acceder desde redes wifi públicas o en equipos ajenos, cerrar la sesión después de cada uso o no rebelar nunca las contraseñas de acceso. El decálogo también recoge la recomendación de no presionar ningún enlace remitido por correo o sms de la entidad bancaria, la de llamar al número de atención al cliente de la entidad ante cualquiera sospecha o la de mantener actualizado el sistema operativo, navegador y antivirus de cada terminal.

Aplicando esta veintena de premisas, los consumidores ganan en seguridad, pero mayormente en tranquilidad. Con todo, ante cualquier duda o consulta los consumidores pueden acudir a las oficinas que la Unión de Consumidores de Galicia tiene en el Ayuntamiento de Ames en cada una de sus urbes.