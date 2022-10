Econoia no cesa en su gran lucha

Hace dos meses que la cofradía de pescadores San Bartolomé puso en marcha el proyecto Econoia III (2022-2023) con la inauguración de la exposición Arte da Mar en la casa de la cultura de Portosín (O Son) y, desde entonces, no ha cesado en su lucha: retirar residuos que se acumulan en los bancos marisqueros y concienciar sobre el impacto medioambiental de la basura marina.

Durante esta campaña, que arrancará próximamente y que se prolongará hasta el mes de abril, 256 profesionales realizarán seis jornadas de limpieza, clasificación e inventario de residuos. Ya se han llevado a cabo dos: una en el litoral y playa de Broña, en Outes, y otra de Ponte Ceilán hasta el pantalán de A Barquiña, en el municipio noiés.

“Como resultado do traballo realizado nas quince limpezas de Econoia I e II, afortunadamente, xa non retiramos do noso litoral as inxentes cantidades de lixo anteriores. O traballo agora céntrase en dar batalla ao lixo miúdo, tan dañino ou máis que o grande, repasando as zonas que xa se limparan”, explicaron desde el pósito. Así, en el entorno outiense los desperdicios retirados arrojaron un peso de 876 kilogramos y 5,10 metros cúbicos de volumen. Por lo que respecta a la zona noiesa, los residuos arrojaron un peso de 266 kilogramos y 2,40 metros cúbicos de volumen. En total, los mariscadores recogieron 107.502 microplásticos en las dos jornadas.

En estas primeras salidas, los extractores estuvieron acompañados por alumnos del aula de Audiovisual del instituto Poeta Añón de Outes, “que gravaron as limpezas para facer unha reportaxe, con entrevistas, que se proxectará na Mostra Mares da Fin do Mundo”, explicó la bióloga de la cofradía, Liliana Solís.

Por otro lado, coincidiendo con la presentación de la tercera fase del proyecto, el pasado 29 de septiembre, los expertos Francisco Arcos y Rafael Salvadores ofrecieron a los profesionales presentes en el acto una charla formativa sobre los valores naturales de los bancos marisqueros que pertenecen a la Rede Natura 2000. En este sentido, conviene destacar que Liliana Solís ya había avanzado que en esta convocatoria “queremos facer especial fincapé na sensibilización e na concienciación”.

Y en esta dirección, la entidad marinera organizó este fin de semana, días 8 y 9 de octubre, un programa de cuatro visitas guiadas, en horario de mañana y tarde, por la Rede Natura 2000 con biólogos expertos en conservación –Fracisco Arcos y Rafael Salvadores–. Una actividad dirigida a los mariscadores en la que los expertos abordaron las especies y el impacto de la basura marina. “Viron desde Testal e punta Abruñeiras a fauna máis evidente, as aves acuáticas, e os hábitats da Rede Natura 2000”, señaló Liliana Solís.

mergullo. Este año también echó a andar un nuevo proyecto: Econoia Mergullo. En él participan siete barcos y catorce buzos del plan de gestión de la navaja, que realizarán un total de cuatro limpiezas en la ribera de O Freixo (Outes), dos de las cuales ya han sido acometidas. Destacar que desde el año 2020 Econoia retiró a lo largo de 15 km de costa más de 68 toneladas de basura.