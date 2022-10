Educación invertirá 3,7 millones en ampliar el IES Aquis Celenis

El alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, quiso destacar el trabajo conjunto realizado por el Concello y la dirección y equipo docente del IES Aquis Celenis y recordó el informe favorable que emitió el inspector Carlos Rábade cuando se propuso este proyecto durante la celebración de la Semana da Ciencia Sabio Caldas en 2018.A la espera de recibir el proyecto técnico de la ampliación, el alcalde lamenta “a demora do procedemento administrativo que supón que ata o ano próximo non sexan contratados pola Consellería os estudos técnicos e a redacción do proxecto de execución, valorados en 200.000 euros”. Un retraso que provocará, según puntualizó el primer edil de Caldas, “que a licitación das obras co investimento previsto de 3,5 millóns de euros se pospoña ata finais do ano 2023”.