El arte de los actores de Arcea Adames, plato fuerte para la Gala da Diversidade

El Ayuntamiento de Ames, a través de la concejalía de Benestar Social, organiza la primera Gala da Diversidade, prevista para el viernes día 2 en el auditorio de Bertamiráns, a partir de las 18.00 horas. Y como confirman desde la administración local, los vecinos con discapacidad usuarios de Arcea Adames llevan semanas empleándose a fondo para dar fe de que están por encima de cualquier barrera, y dominan las tablas teatrales como pocos.

Tal como subraya la edil de Benestar Social, Luisa Feijóo, “o persoal de Arcea Adames está moi ilusionado coa estrea deste espectáculo. Creo que vai ser unha gran experiencia para eles e seguro que moi enriquecedora para todas nós. Vai a poñer en valor o traballo feito a través deste obradoiro de teatro e que toda a veciñanza que se achegue a casa da cultura de Bertamiráns poida apreciar as súas habilidades”.

La gala, que tendrá lugar con motivo del Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional –conmemorado el día 3 de diciembre– estará protagonizada por estos vecinos más que capaces que tienen su sede en la localidad de Milladoiro, e incluye dos espectáculos de danza clásica y moderna, de la mano de Ricardo Pardo y de la compañía teatral Al Lío.

Feijóo, además, aprovecha para recordar que “este ano programamos tres espectáculos de artes escénicas. O punto forte da gala vai a ser a estrea do espectáculo que vai representar o persoal de Arcea Adames que interpretarán Historias. Este proxecto comezou hai dous meses aproximadamente. Propuxémoslles que participaran nun obradoiro de teatro no que cada persoa puidese desenvolver as súas capacidades: dentro de Arcea Adames temos persoas cunha gran memoria, outras que lles gusta recitar, outros que escriben moi ben, en definitiva, persoas aos que lle gusta demostrar as súas habilidades. Deste xeito, propuxémoslle a Fran Rei que impartise dito obradoiro, pero o que non sabíamos era que dita actividade ía provocar a estrea dun espectáculo como é Historias”, indicaba a este diario.

Luísa Feijóo también apunta que “nos últimos anos celebramos o Día mundial das persoas con (dis)capacidade cun almorzo co persoal da asociación Arcea Adames. Este ano vamos a dar un paso máis coa organización da primeira edición da Gala da Diversidade. O obxectivo é darlle máis visibilidade ao colectivo de persoas que teñen capacidades diferentes. A través desta iniciativa tratamos de potenciar as artes escénicas inclusivas. É unha pena que non se lle dea máis visibilidade e apoio aos colectivos que fan teatro e outras artes escénicas inclusivas porque os seus espectáculos están cargados de sentimentos”.

Y es que, entre otras metas, se busca divulgar la labor del colectivo de las personas con diversidad funcional, además de favorecer la inclusión artística de Arcea Adames.

La concejal de Benestar Social e Igualdade presentó el programa de la gala acompañada por el cofundador de la cooperativa musical y teatral CulturaActiva, Fran Rei, y por Rubén Ramos y Soraya Añón, personal del departamento de Benestar Social. El Ayuntamiento, asimismo, pondrá la disposición de los asistentes un servicio de autobús a demanda desde O Milladoiro, que saldrá a las 17.15 de la Casa de los Mayores y a las 17.30 de la casa de la cultura. Para reservar plaza o para pedir más información se puede llamar al número de teléfono móvil 683 327 378.