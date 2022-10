El atelier Juana Rique de Bertamiráns llega a la Semana de la Moda madrileña

Atelier Couture, una de las citas de la Semana de la Moda de Madrid, se volvió a convertir en el escaparate de los atelieres –talleres estudio de costura– españoles en su octava edición, los pasados días 4 y 5 de octubre. Y una de las marcas que participó fue Juana Rique de Ames, empresa que nació desde la experiencia de su tienda en Bertamiráns, Mariana, de la mano de las hermanas Ana y María Verde y de Pilar Santiago.

Actualmente este atelier amesano, que mostró su nueva colección nupcial en una pasarela celebrada en el Palacio de Santoña, está formado por Ana y María Verde. El desfile incluyó una serie de pequeños sets en los que se incluyen novias muy diferentes; eso sí, todas tienen un denominador común: carácter fortaleza, y autenticidad. Y el Ayuntamiento de Ames, a través de la concejalía de Promoción Económica, quiere poner en valor el tejido comercial y empresarial local, destacando en este caso el trabajo de Juana Rique.

Se trata esta de una empresa que nació desde la experiencia de su tienda ubicada en la capital municipal, punto de venta multimarca con más de 14 años de bagaje. El esfuerzo de tres mujeres que, aunque tienen perfiles profesionales diversos, confluyeron a la perfección en la creación de este gran proyecto. Juana Rique es el resultado del trabajo de Ana Verde (economista especializada en marketing y finanzas, quien fundó la firma en 2002); de su hermana María Verde (diseñadora, estilista y patronista al frente del atelier) y de Pilar Santiago (filóloga, políglota y experta en comunicación y relaciones públicas). En la actualidad, integran este estudio Ana y María Verde.

En su nueva colección, las hermanas rinden homenaje a las novias por su valentía y fuerza y por seguir adelante con la vida y retomar planes con alegría e ilusión en cuanto se pudo salir de la dilatada pandemia. Además, explican que su desfile “estivo composto de pequenos sets nos que se recollen noivas moi diferentes, eso si, todas, cun denominador común: carácter fortaleza, e autenticidade. As mesmas características nas que pensamos cando deseñamos para unha muller no día do seu enlace. Así comezamos con Juana Rique e así continuamos”. Y añaden que “o desfile é un agradecemento ás nosas noivas. Coas súas palabras reconfortáronnos e animáronnos. Non podemos máis que agradecerllo facendo isto, o mellor que sabemos: crear prendas con ilusión para unha vida que, pese a todo, segue adiante”, según trasladaban.

En general las creaciones de Juana Rique se caracterizan por la riqueza de sus tejidos, el contraste de texturas y el juego de superposiciones y bordados que otorgan presencia a piezas dignas de un cuidado ajuar. Cuentan con cortes estudiados, precisos siempre, cuidados bies (piezas cortadas al sesgo) y un acertado manejo de tejidos más rígidos, consiguiendo una paradójica ligereza reflejo de la buena costura, sin duda, característica fundamental de este atelier.

Pinceladas de color negro juegan siempre un papel principal para resaltar y contrastar líneas y/o detalles. Y la fuerza del color negro recuerda las antiguas tradiciones.