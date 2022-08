El certamen de karaoke Canta con Ames ya tiene finalistas para el día 27

El certamen de karaoke Canta con Ames, organizado por la concejalía de Promoción Económica en colaboración con las asociaciones de empresarios Novo Milladoiro y la Xuntanza de Empresarios XEA, ya tiene finalistas para su gran final, prevista en el parque do Ameneiralo de Bertamiráns el 27 de agosto.

Y los doce ruiseñores encumbrados son, en categoría infantil, Ana Ramos, Adriana Vigo y David Castiñeiras, mientras que en la juvenil acceden María Iglesias, Raysa Luciana y Anxo Villanueva. Por otra parte, en la sección sénior se han clasificado María Salaño, Elvira Otero, Montse Angueira y Alicia Celdrán, al tiempo que por la sénior despuntaron José Rey y Ruth González.

La segunda edición del Canta con Ames comenzó con las dos jornadas de preselección en las que participaron 25 personas: once concursantes en el Milladoiro y 14 en Bertamiráns. Tras este proceso de criba, las 20 personas seleccionadas por el jurado participaron el pasado sábado 6 de agosto en la semifinal que tuvo lugar en la praza de Manuel Murguía, de O Milladoiro. Por su parte, los candidatos que no fueron seleccionados recibieron un regalo donado por XEA, concretamente por parte de Os Biosbardos, PC Bertamiráns, Secretos de Tocador, Más que Loza, The Shop y The Shop Joyería.

Esa prueba contó, además, con dos invitadas de excepción; Carmen y Lara, las ganadoras de la categoría infantil y juvenil respectivamente de la pasada edición del Canta con Ames, que interpretaron una canción. Ambas, muy emocionadas por volver a subir al escenario recibieron dos vales para gastar en los establecimientos Más que Loza y PC Bertamiráns, donados por XEA. Además, la semifinal incluyó la actuación de Frankie, que demostró su habilidad en el beatbox.

ÁNIMOS. La concejal de Promoción Económica, Ana Belén Paz, quiso poner en valor a todas las personas que colaboran en la realización del certamen, calificando de “inolvidable” la última prueba y destacando que “houbo moita emoción e alegría enriba do escenario. Quero felicitar a todos os participantes da semifinal, parabéns aos que pasaron á final e aos que non o conseguiron agradecerlle a súa participación e dicirlles que estaríamos encantados de contar con eles para unha vindeira edición”. También añadía que “quero agradecerlle aos voluntarios de Protección Civil a súa colaboración para que todo saia á perfección; sempre contamos coa súa axuda pero nesta edición máis ca nunca pois fixeron posible que Rosa aos seus 74 anos puidese participar e subir ao escenario como unha concursante máis. Grazas tamén a XEA por doar os premios dos concursantes que non puideron pasar á final, a Víctor Hugo por inmortalizar esta final e ao establecemento do Milladoiro Lovely by Isabelle por vestir a Noelia Bellas”, apuntaba

En cuanto a la gran final, se llevará a buen puerto el 27 de agosto, a las 19.30 horas, en el parque do Ameneiral, en Bertamiráns. En esta fase cada uno de los doce aspirantes interpretarán dos temas completos y de diferente estilo musical. El jurado anunciará un ganador o ganadora por categoría, que recibirán un trofeo en reconocimiento a su participación, una cesta saludable, un vídeo profesional sobre su paso por el concurso, pero también la posibilidad de cantar en las precampanadas de fin de año, una tarjeta valorada en 100 euros para gastar en los comercios de la asociación de comerciantes XEA y una tarjeta valorada en 100 euros para gastar en los comercios de la Asociación de Empresarios Polígono Novo Milladoiro.

En lo que atañe a los ocho ruiseñores que llegaron a lá final en cada categoría,́ obtendrán como reconocimiento un trofeo, una cesta saludable, un vídeo profesional de su paso por el concurso y una tarjeta regalo valorada en 30 euros para gastar en los comercios de la Asociación de Comerciantes Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA).

Pero hay más, porque los cuatro mejores intérpretes de la edición 2022, y además de los galardones incluidos en las bases de la segunda edición del concurso Canta con Ames, tendrán la posibilidad de actuar en la apertura de la gala que correrá a cargo de la orquesta Panorama el domingo 18 de septiembre en la mayor de las urbes maianas.