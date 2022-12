El exceso de agua dulce pone en jaque al marisco de Noia

No está siendo la mejor campaña marisquera de la cofradía de Noia. Comenzó en octubre –con un mes de retraso debido a la presencia de toxina– y desde entonces los más de 1.500 profesionales que faenan en esta ría no han ganado para disgustos.

Las fábricas –principales clientas del marisco de las concesiones de la ría noiesa– no pujaron al inicio de campaña porque la marea roja impidió que llevasen muestras para evaluar el bivalvo; el berberecho no da el rendimiento esperado y se ha jugado con los topes para mantener los precios del producto, a lo que hay que sumar las consecuencias de la pandemia y de la crisis actual.

Pero a todos estos problemas, que han afectado a los bolsillos de los productores, se suman ahora nuevos avatares: las intensas lluvias y la apertura de las compuertas de la presa del Tambre en los últimos días. Esto ha aportado exceso de agua dulce a la ría, lo que debilita el marisco y lo hace más vulnerable.

“A salinidade mantense en niveis bastante baixos. Cando non abren a presa a salinidade varía coas mareas, recupérase e o marisco pode alimentarse; pero actualmente fluctúa un pouco coas mareas”, explicó la bióloga del pósito, Liliana Solís, quien advierte que, si la situación continúa, “vanse producir cantidades de mortandade importantes”.

Al respecto, la profesional también destacó que “vese algunha mortandade xa no berberecho e na ameixa xapónica. Ao continuar este caudal non pode contrarrestar as correntes que veñen do mar e, polo tanto, a salinidade é moi baixa nos bancos”.

En esta situación, “o marisco está estresado, non ten unha salinidade por encima do 20 % e o que vai facer é estresarse e entón non se alimenta, polo que é normal que perda peso”, comenta la bióloga, quien aclara que “tamén é normal que no inverno perda índice de condición porque non hai fitoplancton”.