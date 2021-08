El peligro estuvo presente en la rapa das bestas de Sabucedo

Sabucedo volvió a respirar ese ambiente especial que cada año llena el curro con su atractiva rapa das bestas. Después de la bajada de los caballos del monte los aloitadores viviron alguna situación de riesgo. Por un lado, que la concentración de caballos en el curro fuera menor que otros años ocasionó un mayor peligro en su labor tal y como quedó reflejado en más de una caída y algunas patadas.

Con todos estos ingredientes el espectáculo ofrecido en esta Fiesta de Interés Turístico Internacional fue algo espectacular, tal y como pudieron comprobar dos testigos de excepción, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y su actual pareja, el exjuez Baltasar Garzón, que incluso bajaron al curro. Además, el equipo del director de cine Rodrigo Sorogoyen grabó imágenes para la película que titulará As bestas.

A causa de la pandemia, tan solo pudieron asisitir 500 personas y la fiesta de esta aldea estradense no sigue la agenda de otros años. Las actividades se centran en los trabajos de baja, rapa, marcaje, identificación, y desparasitación de los animales y no se realizará el tradicional Curro del lunes, aunque sí el de este domingo, a las doce de la mañana. Y aunque están instaladas las pulperías no se celebra la verbena nocturna ni se permitió la acampada. Y aún así es todo un éxito.