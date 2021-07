El Plan Único deja en las comarcas 45 millones para gasto e inversión

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer, por unanimidad de todos los grupos políticos de la institución, el Plan Único 2021, que invertirá este año 83.954.628,57 euros en los ayuntamientos de la provincia, de los que 44.965.690 € llegarán a 47 municipios de las comarcas de Área de Santiago. Una fuerte inversión que incluye una partida de 7.277.594 euros con la que los concellos de las comarcas de Santiago, Costa da Morte-Bergantiños y Barbanza tratarán de hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

De los 47 concellos que se benefician del Plan Único, 41 destinan parte de las ayudas, un total de 8.132.058 €, a financiar gasto corriente, el que se dirige a pagar servicios como el alumbrado público, el tratamiento de los residuos urbanos o la conservación de parques, jardines o caminos municipales.

A inversiones 44 concellos de Área destinan otra parte de las ayudas, un total de 14.449.543 euros, para relacionadas obras públicas, infraestructuras y mejoras de espacios públicos.

Por su parte, cinco municipios dirigen parte del dinero que reciben, un total de 681.495 €, al pago de proveedores, mientras que son los 24 los que optan por reducir su deuda y destinar a este fin 743.742 euros.

A gasto social, los 47 ayuntamientos destinan 7.277.594 del total que reciben del Plán Unico. Un dinero que dirigen, en su mayor parte, al personal del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), a la creación de ayudas para necesidades básicas como vivienda, alimentación o gastos médicos de los colectivos más vulnerables o en riesgo de exclusión.

Finalmente del POS+2021 los concellos de la comarca reciben en conjunto una ayuda adicional de 12.235.596 euros.

De las tres comarcas de Área de Compostela que se benefician de las ayudas provinciales, la que más dinero percibe es la de Santiago, con un total de 20.719.698 euros repartidos entre 21 concellos: Ames se lleva 2,1 millones; Arzúa 1,1 millones; A Baña, 744.000 euros; Boqueixón 821.000 €; Brión 859.000 €; Dodro 343.000 €; Frades, 639.000 €; Melide 1,1 millones; Negreira 915.000 €; Ordes, 1,6 millones; Oroso 1,07 millones; Padrón, 704.000 €; O Pino, 859.000 €; Rois 718.000 €; Santa Comba, 1,5 millones; Teo, 1,5 millones; Tordoia, 780.000 €; Trazo 804.000 €; Val do Dubra 925.000 € y Vedra 633.000 euros.

En cuanto a los quince concellos de Costa da Morte-Bergantiños recibirán 12.433.062 euros distribuidos: Cabana con 821.000 euros; Camariñas, 583.000 €; Carballo, 2,3 millones; Cee, 748.000 €; Corcubión 257.000 €; Coristanco 941.000 €; Dumbría, 733.000 €; Fisterra, 413.000 €; A Laracha, 1,3 millones; Malpica, 798.000 €; Muxía, 905.000 €; Ponteceso, 0; Vimianzo, 1,3 millones y Zas, 931.000 euros.

Finalmente, los once ayuntamientos que la Diputación incluye en la comarca de Barbanza se repartirán 11.069.188 euros de esta forma: Boiro recibirá 1,6 millones de euros; Carnota, 541.000 €; Lousame 702.000 €; Mazaricos 1,28 millones; Muros 792.000 €; Noia 772.000 €; Outes, 860.000 €; A Pobra do Caramiñal 635.000 €; Porto do Son, 921.000 €; Rianxo, 891.000 €, y Ribeira con 2 millones de euros.