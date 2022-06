El Xallas L@b ‘digitaliza’ a las nuevas generaciones

Santa Comba, junto con Alicante y Ribera de Arriba, es la única localidad gallega y una de las tres españolas en las que se desarrolla el proyecto L@bs40pps, impulsado por la ONG Ayuda en Acción con el apoyo de Globalia. Y el objetivo pasa por despertar el interés por la tecnología, reducir las brechas digitales o de género y, al mismo tiempo, favorecer la permanencia en el sistema educativo a la adolescencia del medio rural.

Y todo ello sin contar con que en los próximos años esperan que crezcan en un millón los puestos laborales relacionados con el sector digital.

En el marco de este proyecto, permanecerán activos este curso escolar los laboratorios rurales de oportunidades Xallas L@b (en Santa Comba) RiberA L@b (en Ribera de Arriba, Asturias) y el urbano AlacanT L@b (en Alicante). Estos espacios formativos se llevan a buen puerto en horario escolar y extraescolar a alumnado de entre 11 y 20 años que, durante sus sesiones, experimentarán con diferentes tecnologías como la impresión 3D, robótica, programación o diseño web y gráfico, entre muchas otras.

Y a partir de los aprendizajes adquiridos, diseñarán proyectos sociales con base tecnológica, con el fin de ofrecer soluciones a las necesidades que identifiquen en su entorno. Dentro de este acuerdo de colaboración, la ONG también proporcionará bolsas de alimentación y desayunos saludables para garantizar la alimentación adecuada de alumnado en situación de vulnerabilidad de la capital del Xallas, Alicante y también Ribera de Arriba.

Se calcula que en 2019 en Europa hubo 900.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico que no se pudieron cubrir por falta de personal cualificado (100.000 en España). Sin embargo, el acceso a este tipo de formación no está al alcance de todo el alumnado, especialmente al que vive en áreas rurales que cuenta con una menor oferta formativa en materias STEM, que es el acrónimo de los términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics (en castellano, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

EMPLEO. “Calcúlase que nos próximos anos en España vanse crear máis dun millón de empregos dixitais. Por iso, a adquisición de competencias tecnolóxicas é, a día de hoxe, imprescindible para a nosa xuventude non só a nivel laboral, senón tamén persoal. Brindar este tipo de oportunidades formativas en territorios rurais, donde non adoita haber tanta oferta como nas cidades, é fundamental para garantir a equidade educativa ós nosos mozos, romper a brecha dixital e que descubran as grandes posibilidades de desenvolvemento que as STEM ofrecen ó ámbito rural”, destaca Beatriz Varela, delegada de Ayuda en Acción en Galicia.

Y según Belén Castro, directora de Recursos Humanos de Globalia, “a diversidade, a integración e a educación de calidade son pilares estratéxicos do noso compromiso cos colectivos máis vulnerables da sociedade”.