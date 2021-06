Emprendedores de Negreira ayudan a que la Policía Local comparta datos con Tráfico

Borja Pérez, ingeniero en Informática de 35 años, e Iván Guardado, graduado en Informática de 27, son dos jóvenes emprendedores de Negreira que acaban de poner en marcha en su tierra la empresa Debullar, de consultoría, desarrollo e implantación de software. La idea, apunta Borja, “sempre a tiven en mente, pero non me vía con forzas para afrontala. Pero con isto da pandemia, e de tanto traballar desde a casa, doume que pensar, e buscabamos un cambio. Iván e eu traballabamos en Servicio Móvil... e tirámonos á piscina”. Por ahora llevan pocas semanas, pero entre sus proyectos ya figura uno para poner en contacto a la Policía Local con Tráfico, y compartir incidencias.

Se trata de un sotware que están a punto de aplicar ya en Área, y que sirve para que los agentes se interconecten con Tráfico “e poidan consultar todo o tema de accidentes, atestados, vehículos roubados...”. Pero también “para xenerar croquis dos accidentes on line”. Por ahora siguen avanzando, ya que hay que hablar con la Administración y cumplir sus protocolos, “pero Tráfico é receptivo se vas como organismo oficial ou concello”, y tiene interfaz de programación de aplicaciones “para consultar desde fóra”. Confían en que ya se pueda usar en 3 meses.

En cuanto al perfil de sus clientes, cooperan con administraciones y empresas medianas, “porque se alguén nos pide unha páxina web, pois facémola, por suposto, pero estamos máis orientados ao software de xestión, como o de Nortempo para que os empregados carguen as ventas e os seus incentivos ou avaliacións do desempeño do persoal”. Programas como trajes a medida: “Falamos contigo, e nunha semana presentoche 4 pantallas para que elixas, con moita interacción”.

Pero aparte, están preparando un producto tanto para particulares como clientes públicos de economía colaborativa: “Está de moda compartir coche ou piso, con BlablaCar o Airbnb”, ahondan, y ahora buscan que sirva para todo tipo de clientes para que “dunha forma un pouco controlada”, dispongan de un modelo global que, por ejemplo, haga posible saber que “se o pabillón de Negreira está cheo, e o da Baña non, poidan utilizalo, ou se compran un barco entre varios, sexa máis doado decidir quen o vai usar” con su aplicación gratuita. “Son cousas que xa se facían na aldea, cos tractores ou a maquinaria agrícola, a compartir entre varios veciños”, aporta Pérez, apostillando su utilidad para empresas o mancomunidades de municipios, incluyendo tanto el formato app como web.

Actualmente trabajan con Servihabitat y empresas de juego, pero también tienen claro que “o mundo dos concellos ten moita entrada, e quizais vémonos mellor aquí que en outras administracións máis grandes, como a Xunta”, ya que suman “moitísimas necesidades”. En cuanto a los precios, insisten en que existe mucha confusión, pero “o que temos que facer é pedagoxía, emprezando con cousas máis pequenas e fluídas que, unidas a nosa base tecnolóxica, abarata costes; o software a medida non debe de ser tan caro”.

Y tienen claro que “unha vez que nos coñezan, dubido que nos cambien por outra empresa máis grande”. Si quieren encontrarlos, echen un vistazo a www.debullar.es