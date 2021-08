Empresarios de A Baña llenaron de luz la antigua ruta dos muíños

Ochenta vecinos se sumaron a la andaina puesta en marcha por el club de senderismo Seixos junto al bar Muíño y la empresa de tecnología visual Sinala de A Baña, siempre con la colaboración de la asociación de empresarios A Baña Emprende. En ella, y aparte de compartir itinerario nocturno desde la capital municipal (9 km), se acondicionó la vieja ruta de los molinos como aliciente turístico y con vocación de permanencia. Además, la iniciativa contó con un colorido espectáculo de luz.

Según explica el presidente de la patronal, Rafael Vieito, “saímos do bar Muíño, que xunto co Claudio encargouse do avituallamento dos participantes, cara a Vilariño, río Faílde e a central, para continuar logo polos muíños de Marcelle”. En el recorrido, los que tomaron parte pudieron comprobar el gran número de elementos para moler cereal que existen en el trecho que acometieron, lo que a juicio de los comerciantes podría suponer un nuevo polo de atracción para visitantes interesados en la etnografía o arquitectura de estas infraestructuras hoy en desuso, pero también para que las nuevas generaciones locales no pierdan parte de su legado secular.

Y todo ello sin obviar la música folclórica, que animó a la concurrida comitiva hasta la mañana, y también las nuevas tecnologías que, de la mano de Sinala, vistieron de color el viejo inmueble. Colaboraron igualmente en esta ruta Coca Cola, Cores, Aquarius, Generali, Ivocky y VV Xestión de Actividades.