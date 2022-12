Encalla la ampliación del edificio de deportes náuticos de A Pobra

El presidente del Club de Remo Puebla, Antonio do Carmo, señala que los problemas administrativos atascados entre Portos y el Concello impiden que l aentidad se centre en planificar la temporada para los más de 150 deportistas que entrenan en sus instalaciones, y advierte que “en caso de tener que abandonar la nave de Portos, junto con el estancamiento de la ampliación de la actual nave de usos náuticos, harían que el futuro del club se viese muy comprometido”. “Tanto es así, que si continúan llegando recibos a cargo del Club de Remo Puebla nos veremos en la obligación de abandonar la nave de Portos, lo que implicaría la total suspensión de toda la actividad deportiva”, añade. En este sentido, Do Carmo advierte que “si no se resuelve de forma inmediata la situación, la directiva no tendrá más opción que convocar una asamblea extraordinaria en la que presentará su dimisión”.