‘Enredadas’ amosa en Ribeira a diversificación das redeiras

O director xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia, a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, e a xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, visitaron este luns en Ribeira a exposición itinerante de fotografías Enredadas, coa que a Xunta amosa a diversificación do oficio tradicional das redeiras artesás galegas.

A mostra, organizada en colaboración co Concello no marco da programación municipal de actividades para celebrar o día 8 de marzo, pódese visitar ata o vindeiro día 17 no primeiro andar do mercado municipal, de 10.00 a 14.00 e de 18.00 a 21.00 horas.

Heredia e Rodríguez estiveron acompañadas polo alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, e polas concelleiras María Sampedro e Ana Barreiro.

A proposta forma parte do proxecto Enredadas, unha iniciativa de boas prácticas impulsada pola Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación e pola Consellería do Mar desde 2012 e enfocado a diversificar o traballo das redeiras artesás galegas, para lles facilitar a apertura de novas oportunidades de negocio a través doutros ámbitos como a moda, os complementos e a decoración.

A través de diversos cursos de formación especializada e continuada, redeiras artesás de diferentes localidades galegas contan coa posibilidade de acadar unha renovación desta actividade tradicional.

Nas fotografías que conforman a exposición, e que están realizadas por Miguel Vidal, pódense ver os resultados dos cursos de formación realizados en Buño a finais do ano 2020 e nos que as redeiras aplicaron as técnicas do oficio tradicional de elaboración e reparación de redes aos ámbitos da moda, dos complementos e da decoración de interiores, impartidos polas deseñadoras Rosalía Castro e Raquel Sousa.

ECONOMÍA CIRCULAR. Enredadas contribúe a potenciar o valor social do oficio das redeiras, aposta pola sustentabilidade e pola economía circular e apoia a comercialización dos novos produtos e a promoción do propio proxecto.

Grazas a esta iniciativa, a Fundación Pública Artesanía de Galicia foi galardoada como exemplo de boas prácticas co Premio Promociona para Entidades Públicas na XI edición dos Premios Nacionais de Artesanía 2016.

VISITA A D-DUE. Antes da súa visita a Ribeira, Manuel Heredia e Susana Rodríguez achegáronse tamén ata as instalacións da firma téxtil D-Due na parroquia rianxeira de Asados.

Trátase dunha empresa de referencia en Galicia que habitualmente colabora na posta en valor e na comercialización dos produtos da marca Artesanía de Galicia, que, á súa vez, ten colaborado en diferentes ocasións con dita empresa téxtil de Rianxo en eventos de comercialización conxunta, como a tenda Pop Up Artesanía de Galicia & D-Due (que tivo lugar durante os meses de xullo e agosto de 2021 na localidade de Sanxenxo) ou o contacto da marca Artesanía de Galicia con Xapón e coa cadea de tendas HP France, que conta con case cen establecementos no país nipón.

D-Due fundouse en 1960, e está dirixida por Charo Froján e Alfredo Olmedo desde a década dos anos noventa. Ao longo de máis de vinte anos de traballo, amosou as súas creacións en todo o mundo: as semanas da moda de París e Milán, Madrid, Barcelona, Berlín ou Tokio son citas recorrentes cada tempada.

