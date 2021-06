Enrique Paisal: la estela del gran referente musical del Barbanza

Ocho décadas dedicadas en cuerpo y alma a la música, su gran pasión. La trayectoria del músico ribeirense Enrique Paisal Rego está repleta de éxitos y señalizada con hitos que la convierten en una estela referencial para las generaciones venideras. Esta es la historia de un niño de Palmeira que, con sólo ocho años, inició sus estudios de solfeo y acordeón al lado de su padre, Enrique Paisal Pérez, que creó escuela y que sentó cátedra allí donde actuó.

A los 10 años, Paisal se trasladó a Santiago, donde continuó sus estudios de solfeo y piano y donde finalizó la carrera superior de piano y el grado elemental de violín. A los 14 años era ya pianista en el Hostal de los Reyes Católicos, donde amenizaba las tardes. Y a los 18 años funda el mítico grupo Los Tamara, que llegó a grabar 10 LP’s y 50 singles y que recorrió medio mundo.

Los Tamara fue una banda de pop formada en Noia en 1958 por Prudencio Romo, su hermano Alberte, Manolo Paz, Xosé Sarmiento (guitarra y clarinete), Germán Olariaga (violinista y cantante) y Enrique Paisal, aprovechando unas vacaciones de Semana Santa. La formación fue enormemente popular en los años 60 y 70, haciendo una nueva forma de música popular gallega, incluyendo nuevas influencias del soul y el rock, arreglos audaces e incluyendo poemas de los grandes escritores gallegos.

En 1961 se les unió el que sería su líder carismático: el cantante coruñés Pucho Boedo. El grupo actuó en los casinos de Joan Lespines, Niza, Marraquetch, El Líbano y Olimpia de París. En 1964 grabaron su primer LP con música compuesta por ellos y letra de grandes literatos de nuestra tierra, como Rosalía de Castro, Curros Enríquez y Celso Emilio Ferreiro. Con este trabajo visitaron Argentina y Venezuela.

DIRECTOR DE CORALES. En 1975, Paisal dejó el grupo y comenzó su vida profesional en solitario. Trabajó en A Coruña, Ponferrada, Santiago (donde dio clases en el conservatorio), Porto do Son (donde también fue profesor y se hizo cargo de la Coral Voces do Son), A Pobra do Caramiñal (como profesor de piano y solfeo en la Escuela de Música del Liceo) y Ribeira (como docente en la entonces Escuela de Música, convertida hoy en el Conservatorio de Grado Profesional, del que fue director hasta el año 2009 y que hoy lleva su nombre).

También en la capital del Barbanza se hizo cargo de la Coral Polifónica Municipal, mientras seguía componiendo música para diversos cantantes gallegos, canciones polifónicas a cuatro voces para coro, zarzuela y, además, para sus discos en solitario, titulados La vida es una sola, Enrique Paisal amigas y amigos y Agora e sempre.

DE GIRA CON ANA KIRO. En 1989 acompañó como pianista a la cantante gallega Ana Kiro en una gira por Sao Paulo y Río de Janeiro. En 1999 estuvo en New York actuando en la Casa de Galicia y en el Club de la Peña Deportivista. En 2009 grabó su último disco en solitario, en el que plasma su creatividad como pianista haciendo versiones de famosos boleros, canciones gallegas y composiciones propias. A finales de ese año se retira de su vida laboral como profesor y director del conservatorio a los 70 años, pero sigue dirigiendo la coral hasta 2011 y se retira definitivamente en 2019 a los 80 años.

El gran referente musical de la comarca del Barbanza disfruta ahora, al calor de los suyos, del enorme éxito cosechado a lo largo de toda su vida. A sus 82 años, al pasar junto al piano no puede evitar deslizar sus dedos sobre el teclado.

areadecompostela@elcorreogallego.es