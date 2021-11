Ensayan con superperros de apoyo social para estimular a los mayores

Los expertos ponen sobre la mesa numerosos estudios para asegurar que compartir tiempo con animales domésticos, como los perros, ayuda a disminuir la tensión arterial y la frecuencia cardíaca.

Además, disfrutar de su compañía alivia la tensión y la ansiedad, y prevén la soledad y el sedentarismo, lo que repercute directamente en el bienestar diario y en la calidad de vida de estos mayores.

Las intervenciones asistidas con perros de apoyo social aportan beneficios en cuatro apartados clave para la calidad de vida. A nivel físico, mejoran las habilidades motoras de las personas participantes y disminuyen su presión arterial y su frecuencia cardíaca. En el apartado emocional, se incrementa la interacción entre usuarias y usuarios del servicio, aumentando su autoestima y los estados de ánimo positivos, y reduciendo la sensación de soledad y también la ansiedad.

Al mismo tiempo, en el sentido cognitivo, mejora la memoria y la concentración, la capacidad de atención, el uso del lenguaje y la capacidad de expresar emociones. Este conjunto de beneficios afecta positivamente en el campo de las relaciones sociales, ya que se producen más interacciones interpersonales e incrementa la participación en las actividades de grupo.

NUEVAS DEMANDAS. La concejala de Benestar Social, Luísa Feijóo, destacó la gran acogida de esta primera sesión, aportando que “ao fío da adecuación ás novas realidades e demandas das nosas usuarias e usuarios que vimos realizando no programa Amessán, comezamos esta semana o reforzo das aulas de estimulación cognitiva da man de Bizcocho, Musa e as súas adestradoras, que fixeron as delicias das usuarias das aulas de memoria. Foi unha ledicia ver a gran acollida que tivo esta iniciativa, que seguirá todo o trimestre nos grupos: sentir as emocións que lles espertou a presenza de Bizcocho e Musa, ver como interactuaban, como se preocupaban polas súas historias...”, explicaba.