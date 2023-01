Entusiastas de entre 1 y 91 años para una gala poética ‘masiva’ en Negreira

Corren tiempos espectaculares para la lírica... por lo menos en Negreira, donde una modesta asociación de apenas 50 miembros, Gazafellos do Val, logró abarrotar su local y subir al escenario a once vates. Sobre las tablas, poetas de todas las edades y algún émulo destacado, y en las butacas, un público heterogéneo de entre diecisiete meses y noventa y un años de edad. Si desean conocerlos, van a tener que continuar leyendo.

“Era o propio Gamoneda quen loubaba a poesía galega, dicindo que eiquí escríbese a mellor; sempre foi un xénero maior”, aportaba Eduardo Estévez, un porteño con sangre gallega e italiana que habla la lengua de Rosalía como pocos y reside en Outes. Lleva más de dos décadas trabajando en el sector de la consultoría tecnológica e informática, y no le tiemblan las piernas por subir al palco. Para nada: “Gústame traballar coa xente nova”, apuntaba el al alimón, antiguo director de la editorial Letras de Cal.

También se moja en la cuestión alimenticia. Y lo tienen claro: “Non se pode vivir disto, e penso que nin Rivas é quen de facelo cos dereitos de autor que pode cobrar”, elucubraba meditabundo.

Fue uno de los elegidos para la gloria de la jornada, junto a Alberte Momán, Manuel López Rodríguez, Ramiro Vidal Alvarinho, Iolanda Aldrei, Luz Fandiño, Sonia Melón, Dani Costa, Anxos Castro Parada, Ana Belén Corbacho e Irene Quinteiro.

Curiosamente, Irene, residente en Brión, ha hecho de la música su mundo, hasta el punto que se toma la poesía “como algo máis persoal, penso que para compartir en directo”. Reconoce que se siente bastante “máis exposta” que cuando actúa con su grupo, Música Miúda, y llevaba en previsión “tres ou catro poemas inéditos, algún de temática persoal”.

Alberte Momán, ferrolano y residente en Vigo, lleva un cuarto de siglo –justo los mismos años que volúmenes publicados– dándole al verso, y admite que no es sencillo recitar ante un auditorio repleto. “Ao final, acabo aillándome, centrándome no que teño que facer”, o sea, desnudar su alma (que no es poco).

Con él, Miguel Alonso, uno de los organizadores del acto junto al presidente de Gazafellos, Óscar Martínez. Integran el dúo musical Minguante, que también actuó para la ocasión, y su intención es consolidar tal foro lírico, “e facelo cada ano”. “Son todos coñecidos, que veñen pola súa conta; ao redor dun tercio son da comarca, pero tamén da Coruña, Ferrol ou Lugo”, traslada satisfecho ante el tirón de este evento dominical.

Y dado que la poesía no tiene edad, confirmar que acudieron a la gala tanto Xoel, el hijo de 15 meses del presidente Martínez, como Luz Fandiño, la poetisa compostelana de 91 años que recogió vítores por su bravura y calidad.