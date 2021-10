Excarcerado tras colidir en Ordes contra outro turismo

Unha persoa tivo que ser excarcerada en Ordes tras producirse un choque frontal entre dous turismos, este ventes ao fío das oito da mañá.

O 112 Galicia recibiu a alerta dun accidente no lugar de Leira, na estrada N-550. A esa hora, unha testemuña do choque chamou ao 112 para solicitar asistencia médica e axuda para unha persoa que non podía saír dun dos coches ao estar atrapada entre o volante e o asento do mesmo.

Desde o CIAE-112 informouse aos Bombeiros do concello, ao 061 e aos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local. Ademais, tamén se lle comunicou ao Centro de Xestión de Tráfico e ao persoal de mantemento da vía.

Ao finalizar a intervención no punto, os Bombeiros confirmaron que tiveron que excarcerar a un home para que puidese ser trasladada ao centro hospitalario de referencia. No outro vehículo tamén resultou ferida leve unha persoa.