Éxito absoluto na celebración do primeiro Campamento Sénior

Ames. Os veciños e as veciñas de Ames terán que agardar a que o tempo dea unha tregua para gozar de Pepo Suevos, Fátima Pego e Josep Ruíz na Fase Festa programada polo AmesON para este xoves 5 de agosto. O tempo deste atípico mes de agosto obriga a aprazar a “Fase Festa”. A novena cita do AmesON aínda non ten data. Con todo, esta pequena verbena con música e humor encherá o Parque do Ameneiral, en Bertamiráns, das voces e do humor de Pepo Suevos, Fátima Pego e Josep Ruíz cando o tempo o permita. A Concellaría de Promoción Económica puxo en marcha esta serie de concertos para dinamizar a cultura e a economía en Ames durante os meses de xuño, xullo, agosto e setembro. Así pois, o noveno concerto do AmesOn, dos trece que están programados, era o de Fase Festa, unha especie de verbena en pequeno formato, adaptada aos tempos que nos toca vivir. O actor, guionista, humorista e veciño de Ames, Pepo Suevos, a cantante Fátima Pego e o músico Josep Ruíz, compoñentes da orquestra Panorama, serán os protagonistas desta pequena festa onde a música e o humor están asegurados para todos os que asistan. Doutra banda, cabe resaltar que o concerto Aires de Orinoco programado para este domingo 8 de agosto, tamén se vai aprazar. Deste xeito e pese ás inclemencias metereolóxicas o programa do AmesOn non se detén e está previsto que as actuacións sexan retomadas en canto a situacións atmosférica deste desfavorable mes de agosto mellore. Recordar que as entradas son de balde e non é necesario realizar ningún tipo de formulario previo para acudir aos espectáculos programados dentro deste festival amiense. Ademias, a principal finalidade de este tipo de concertos e actuacións e pór nas mans dos cidadáns unha oferta cultural variada, para tódolos públicos e, ante todo, segura e que cumpra con tódolos protocolos sanitarios que se esixen na actualidade e que derivan da situación que vivimos. Pedro Brea