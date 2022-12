Expropiacións e licitación da primeira fase da variante de Carballo en 2023

··· A portavoz de Infraestruturas do Grupo Socialista, Patricia Otero, lembrou que o proxecto debía estar rematado en 2013, pero “estamos a piques de comezar

2023 e non vimos ningún avance”. Puxo en dúbida o anuncio da Xunta de iniciar coas expropiacións e o proxecto de licitación no primeiro trimestre de 2023, xa que os orzamentos previstos pola Xunta resultan “insuficientes”, e ademais, incluso de cumprirse os prazos, “como mínimo ata 2025 non teríamos esta infraestrutura”.

··· Acusou ao goberno galego de “acordarse da infraestrutura só cando hai eleccións” á vista, pero que volve “desaparecer” no momento en que pasan os comicios.