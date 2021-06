... “Faría máis cómodos os autobuses”

Residente en O Milladoiro, viúva e con dous fillos, que tres cousas faría en favor da veciñanza?

O que faría é mellorar os autobuses. Gustábanme os que había antes e non os de agora. E non me refiro á frecuencia, senón a que as escaleiras para subir e baixar eran antes máis cómodas, incluso se ías coa silliña dun bebé. Eu como non teño carné é o que máis boto de menos: unhas escaleiras máis xeitosas.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

A tranquilidade. A min encántame vivi aquí, xa levo 25 anos. Vin crecer isto bastante dende que viñemos e o certo é que estou contenta. Ademais temos todo tipo de servizos e non boto en falta máis zonas verdes porque sempre vou camiñar polo monte.

E o que peor leva?

Non vexo nada malo. Teño de todo a man, tanto o centro de saúde como todo o que precise. E se hai algo que bote en falta, sempre teño Santiago ao lado. Cada quince minutos hai un autobús para ir ata a cidade, polo que en realidade non é máis ca un paseo. E tamén está ben cambiar de aires.