... “Faría un centro comercial”

Residente en Bertamiráns, solteira, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro, conceder máis axudas ao comercio local. O certo é que nos movemos moito a Santiago para comprar porque non existe moita variedade. Estaría ben que se fixese un centro comercial para que houbese máis tendas de roupa. En Bertamiráns somos cada vez máis veciños e penso que non sería unha mala idea. Non hai firmas coñecidas, para obtelas sempre tes que desprazarte. E segundo, aumentaría os horarios dos autobuses porque non hai moitos. Agora mesmo non temos onde mirar cando pasan, polo que tes que sabelo de memoria e coller máis ou menos sempre os mesmos. Ademais as fins de semana, sobre todo os domingos, non están dispoñibles máis ca catro ou cinco autobuses.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

Creo que o mellor é a tranquilidade e a xente. Non cambiaría nunca vivir en Bertamirás por unha cidade. Aquí estase moi ben a verdade.

E o que peor leva?

Quizais diría a falta de certos servizos ou tendas. Con todo, sempre está ao lado Santiago para poder complementar o que non tes aquí. Non podo dicir nada malo fóra disto porque en xeral estou moi contenta. É como vivir nun pobo pero con todas as necesidades básicas diarias cubertas.