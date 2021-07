... “Faría un instituto novo ou ampliaríao”

Residente en Bertamiráns, solteira, que tres cousas faría en favor dos veciños?

Pois creo que o Concello debería facer máis iniciativas para os rapaces e rapazas de idade adolescente, xa que creo que as que hai actualmente non son demasiado atractivas. Ademais de fomentar outras dirixidas a xente máis maior. Por outro lado, creo que debería haber mellores institutos, un máis ou polo menos ampliar o xa existente, dado que somos moitos e vanse acabar quedando pequenos. Por último, melloraría as comunicacións con Santiago como co resto de vilas do concello.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O que máis me gusta de residir aquí é a tranquilidade mailas zonas verdes, xa que hai sitios de abondo onde poder pasear e onde desconectar do traballo unha vez saes del; creo que iso é unha gran vantaxe.

E o que peor lleva?

O que menos me gusta de vivir aquí, son as malas comunicacións existentes co transporte metropolitano. Se resides en Bertamiráns e non tes coche non hai apenas alternativas para desprazarse a Santiago ou ao Milladoiro. Ademais agora cos cambios de rutas e de concesións os horarios son inexactos, non hai onde consultalos... En resumo, o peor de vivir aquí son as comunicacións.