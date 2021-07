... “Faría unha nova escola e outro instituto”

Residente no Milladoiro, separada e cun fillo, que tres cousas faría en favor dos veciños?

Pois o primeiro que faría sería facer máis zonas verdes e máis escolas infantís, e xa sen ser infantís porque instituto temos un só e váisenos a quedar pequeno porque aquí hai moitos nenos e nenas. Tamén melloraría os parques e moito, non só poñerlles un teito cunha lona e chao, porque en Galicia sábese que tamén chove de lado.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O que máis me gusta de vivir aquí no Milladoiro é a tranquilidade, eso sí, dependendo da zona e como todos, imaxino, que temos moi boa comunicación con Santiago pero eu recoñezo que non fago vida en Santiago, senon que fago vida no Milladoiro, polo tanto é o que me interesa. En resumen, polo que me gusta é porque é unha zona tranquila, nada máis.

E o qué peor leva?

O que menos me gusta de residir aquí é todo, a ver, matizo, aquí temos moito edificio, demasiado cemento, non hai un sitio onde poidas ir coa bicicleta cos nenos sen o constante perigo dos vehículos, non tes un sitio onde ir a pasear e onde a xente maior non teña que estar pendiente todo o rato do tráfico. Para concluir, zonas verdes, basicamente é o que nos falta, zonas verdes e zonas verdes.