Feria virtual para impulsar el atractivo de Melide y Arzúa

Por segundo año consecutivo el Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Ulla Tambre Mandeo, gestor del Geodestino Terras de Santiago, organiza la Feira Virtual Camiños de Auga nas Terras do Ulla e Tambre. Se trata de una jornada de mañana, que se desarrollará entre las 10.00 y las 15.00 horas, que tiene como objetivo potenciar el atractivo turístico de las comarcas de Melide, Arzúa y Vilasantar. Son tres municipios que cuentan con áreas de gran valor paisajístico, histórico, gastronómico y cultural que merece ser conocido en profundidad “apostando pola súa promoción e difusión”, explican desde la entidad.

Este año la feira está centrada en el valor natural como destino turístico, potenciando las distintas zonas de alto valor, como la Rede Natura Serra do Careón, la Reserva da Biosfera Terras do Mandeo e Mariñas Coruñesas y la Ribeira do Ulla, principalmente. “Unha terra chea de rutas de sendeirismo, fervenzas, e aloxamentos amigos das mascotas, as bicis e do público infantil. Un lugar ideal para gozar das vacacións ou da fin de semana”, indican.

El GDR continúa, de esta forma, con su apuesta por el sector del turismo ambiental, que potencia a través del programa de ayudas europeo Leader, coordinado por Agader, de la Consellería de Medio Rural, a través de la ayuda de la Diputación de A Coruña y del convenio que se firmará con Turismo en breve para potenciar el Geodestino Terras de Santiago.

INSCRIPCIONES. Cualquier persona interesada en el sector turístico o con curiosidad por todo lo que tenga que ver con el turismo de naturaleza puede ser testigo directo de todo el contenido que se va a tratar en la feria virtual. Las inscripciones pueden realizarse a través del enlace https://forms.gle/ZrPkDvh8Wmfq6vss8. El plazo para anotarse finaliza el jueves 30 de septiembre a las 23.59 horas.

Segun explican desde el GDR, la última actividad de la feria (de 11.45 a 15.00 horas) será específica. Así, estará enfocada y dirigida a empresas que tengan una actividad turística, ya sean hosteleros o personas/entidades que desarrollen una labor relacionada con el sector a tratar como actividades turísticas. En las mesas de contratación participan: Interrias, Infinita Viajes, Book&Way, Viajes Camino de Santiago e Fresco Tours. Para inscribirse deberán seleccionar en la hoja de inscripción la sala o salas en las que deseen participar.