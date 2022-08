Fiestas en O Milladoiro hasta el martes con apoyo a la hostelería

Continúan las Festas do Milladoiro tras una primera jornada, la del jueves, con hinchables y la gala de ángel América. Y este viernes el protagonismo será para el festival Millarock, que traerá a las 21.00 horas a la Travesía do Porto las actuaciones de The Rapants, Battosai, Biribirlocke y Chicharrón de la mano del Ayuntamiento.

El sábado 6 arrancará con un pasacalles de Argalleiros, con vermú en los establecimientos Cisne Café, a las 12.45 horas; La Trastienda del 7, a las 13.00, y en el bar de la casa de la cultura, 14.15 h. Por la tarde, 18.30 horas, la plaza Manuel Murguía acogerá la semifinal del concurso Canta con Ames, organizado por la concejalía de Promoción Económica, cerrando luego la verbena de la orquesta Xacobeo y disco móvil Fabrik, en la Travesía do Porto (22.00 h.).

El domingo 7 la jornada comenzará de nuevo con pasacalles de RqR, y con vermú en los locales hosteleros La Trastienda del 7, a las 12.45 horas; Café Bar Jisma, a las 13.00 horas, y en la Parrillada As Brasas, a las 14.15. Además, a las 14.00 horas, en la Travesía do Porto actúa la orquesta La Hora Bruja (que volverá de noche a la misma calle junto a Claxxon). Asimismo, habrá concierto de MJ Pérez en la plaza Manuel Murguía, (21.00 h. y dentro del AmesON).

Ya el lunes 8, pasacalles con Tíralle do Aire y vermú en la cafetería de la casa de la cultura, a las 12.45 horas; en el Café Bar Dublín (13.00 h.) y en el Café Bar Jisma (14.15 h.). La chavalada podrá pasárselo de miedo con Cé Orquesta Fantasma en la plaza Manuel Murguía (a las 19.30 horas y también dentro del AmesON de verano), mientras que la verbena será en la travesía, a partir de las 21.30 h., con Los Coleguitas y el grupo Puzzle.

Y el martes, habrá verbena a cargo de Furia Joven en la Travesía do Porto (22.00 h.) organizada por el Concello.