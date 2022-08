Fin do Agosto Gastronómico de Valga cunha viaxe culinaria

A segunda edición do Agosto Gastronómico, que se desenvolveu durante as últimas semanas con motivo da XXXII Festa da Anguía e Mostra da Caña do País, chegou o seu fin co cuarto e último showcooking que tivo como protagonista á anguía. Arredor dela xiraron os tres pratos salgados que presentaron os cociñeiros Rocío Garrido, Coque Fariña e Fran Jamardo, unha viaxe arredor do mundo explorando sabores e as posibilidades culinarias que ofrece este apreciado peixe.

Coa primeira receita, os asistentes achegáronse á gastronomía nikkei, que combina elementos das cociñas peruana e oriental. Tratouse dunha versión da Causa limeña, un dos pratos fríos máis emblemáticos da gastronomía do Perú, ao que se lle engadiu anguía e un prebe de inspiración asiática con soia, azucre moreno, salsa de peixe e de ostras.

A seguinte viaxe culinaria tivo como destino o norte de África, con anguía en salsa de cervexa negra reducida con cebola tostada e acompañada de cuscús. E, como último prato salgado da degustación, serviuse un mar e montaña que combinaba raxo de porco desmigado con anguía e varias verduras (cabaza, cenoria e cabaciña).

Para deixar un sabor doce entre a trintena de asistentes, os chefs despedíronse cun calleiro, unha sobremesa tradicional da Ría de Noia e Costa da Morte, adaptada con castañas e substituíndo o ron por caña tostada de Valga.

A maridaxe, como é habitual, correu a cargo de empresas do concello: un vermú de La Fabulosa e o viño Castellum Honesti da adega Torres Augusti.

As actividades do Agosto Gastronómico arrancaron o pasado 27 de xullo, co primeiro showcooking de título Destapa a anguía, no que se cociñaron en directo tapas creativas realizadas con este peixe. Aínda que estivo aberto á participación de todo tipo de público, esta proposta pensouse especialmente para os hostaleiros do municipio, para que puidesen captar novas ideas de cara á súa participación na Ruta de Tapas. Houbo outras tres demostracións os días 17 e 21 deste mes.

O Agosto Gastronómico tivo tamén parte da súa programación orientada aos nenos e aos mozos. Así, o 3 de agosto tivo lugar no Parque Irmáns Dios Mosquera un obradoiro de cociña para cativos de entre 5 e 12 anos. Os minichefs descubriron que a anguía pode prepararse de múltiples formas e, algunhas delas, moi apetecibles para eles e cunha elaboración moi divertida e doada.

As actividades deste programa completáronse con dous concursos de fotografías e receitas. Os gañadores de ambos certames recibirán como premio un lote de produtos galegos valorado en 100 euros. Daranse a coñecer este sábado nos actos da XXXII Festa da Anguía e Mostra da Caña do País. É dicir, no marco do día grande, que arrancará coa ruta de tapas e coa festa infantil no Parque Irmáns Dios Mosquera, e rematará con queimada, fogos de artificio, e concertos da man das orquestras Alkar e Panorama.