Firme compromiso contra la violencia de género en el rural

La Xunta invertirá 250.000 euros, es decir, más del doble con respecto al acuerdo firmado en 2019, en acciones de formación, prevención y sensibilización para hacer frente a la violencia de género en el medio rural. Así lo contempla el acuerdo de colaboración que han firmado en el Pazo de Quián, en Sergude, la conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, y el conselleiro del Medio Rural, José González, acompañados por la directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Inés Santé, y por la secretaria general de la Igualdad, Susana López Abella.

La firma del documento supone renovar el compromiso del Gobierno gallego para desarrollar medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a través de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. En concreto, la consellería de Empleo e Igualdad se encargará de la financiación mientras la Agencia Gallega de Desarrollo Rural llevará a cabo distintas actuaciones, como la elaboración de material específico para la prevención y la sensibilización frente a la violencia de género, así como para el apoyo e información de las víctimas.

A parte de esto, se ocupará de la elaboración de campañas relacionadas con la lucha contra la violencia machista, de charlas divulgativas o de una acción de difusión en redes orientada a las mujeres mayores del rural. Asimismo, se contemplan actividades formativas como la formación técnica sobre programas de inserción laboral para víctimas de violencia de género, además de la organización de una jornada de conclusión de resultados con la participación y colaboración de los 24 grupos de desarrollo rural (GDR) de la comunidad.

La titular de Empleo e Igualdad destacó la cooperación entre los diferentes departamentos de la Xunta de Galicia para atender a las víctimas de violencia de género a través del mayor número de vías posibles recordando que las actuaciones del Gobierno gallego se rigen por la coordinación y transversalización de los fondos disponibles en esta materia y de su ejecución. “Aunamos esforzos por terceiro ano consecutivo co obxectivo de mellorar a prevención da violencia sobre as mulleres do rural”, indicó.

Lorenzana recordó que la Xunta mantiene convenios de colaboración con las federaciones de mujeres rurales de Galicia (Femuro, Femupo, Fademur y Redeiras Artesanas O Peirao), sumando 75.000 euros, para la erradicación de la violencia de género en el territorio gallego.

Por su parte, el conselleiro del Medio Rural fundamentó la importancia del acuerdo en que “o rural é maioritariamente feminino”, destacando que más de la mitad de las explotaciones agroganaderas gallegas tienen una mujer como titular. Así, José González apuntó que la mitad de la sociedad gallega -y nombradamente el rural de la comunidad- “ten un compromiso coas mulleres e, en consecuencia, coas vítimas da violencia de xénero”, dijo. Recordó que “a Lei de recuperación da terra agraria de Galicia é unha lei sen precedentes que nace do consenso e cuxa ambición vai máis aló, pois pretende arranxar problemáticas da propia idiosincrasia de Galicia. Ademais incide nunha cuestión fundamental: o papel da muller rural”.