Fondos para que Terras apoye la sostenibilidad en el turismo

Lembro cando as asociacións dos grupos de desenvolvemento rural botaron a andar, cunhas reunións ás que se sumaban colectivos e entidades de todo tipo para mirar de levar a bo porto os seus proxectos, alén das grandes urbes. E tamén recordo as reticencias iniciais dalgún rexedor, felizmente retirado xa da política, que pretendía levar da man aos GDR, apoiándose na presunta superioridade dos medios que unha administración local ten ao seu alcance. Esta idea máis ou menos peregrina acabou por quedar esquecida, e hoxe podemos certificar que o labor que está canalizando o persoal de Terras de Santiago e o dos demais GDR é tan eficiente coma resolutivo. Agardemos que non retomen o chauvinismo municipalista por estes lares.