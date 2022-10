Foresa e Iberdrola impulsarán unha planta de metanol verde en Caldas de Reis

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, desprazouse este lun ata Caldas de Reis para visitar as instalacións da empresa Foresa co fin de coñecer de primeira man a iniciativa Green Umia, que a citada compañía está proxectando, xunto con Iberdrola. Trátase dun proxecto que integra nunha mesma localización a produción e uso industrial de hidróxeno para a posterior obtención de metanol verde.

Conde subliñou a importancia desta alianza estratéxica entre as dúas empresas, e indicou que nestes momentos non se produce metanol verde en Europa. A compañía de Caldas vai integrar esta xeración dentro do seu proceso produtivo.

O proxecto, que foi declarado pola Xunta como Iniciativa Empresarial Prioritaria, conta cun investimento de 40 millóns de euros, e as previsións son chegar a producir preto de 3.000 toneladas anuais de metanol verde –que, entre outros usos, serán empregadas para a fabricación de diversas colas, resinas e adhesivos–, e xerar en torno a 35 empregos directos. Segundo subliñou o vicepresidente económico da Xunta, Green Umia é un dos proxectos máis destacados que integran a candidatura galega aos fondos europeos Next Generation.

O vicepresidente destacou o impacto que a futura planta industrial vai ter no tecido económico local e da contorna, e apuntou que está aliñado cos principios da economía verde e circular. Así, vela polo menor impacto ambiental, posto que vai dispoñer dunha planta de tratamento que permitirá aproveitar os fluxos de augas residuais reducindo as cantidades que se precisan no proceso industrial. Ademais, vai empregar a enerxía eólica como fonte de subministración eléctrica.

APOIOS. Esta aposta vai na liña dos proxectos desenvoltos nos últimos anos por Foresa, compañía á que a Xunta, a través da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, concedeu apoios por valor de 2,3 millóns de euros, mobilizando investimentos por importe de máis de 7,5 millóns en eidos como as renovables e a eficiencia enerxética, así como no da innovación.

A prioridade da Xunta de Galicia é ofrecer estabilidade e facilidades ao tecido empresarial para captar novos investimentos, a través de instrumentos como os Proxectos Industriais Estratéxicos, de Interese Autonómico e Iniciativas Empresariais Prioritarias como a que hoxe se presenta, que dan unha resposta administrativa áxil aos proxectos que Galicia ten en carteira.

DEZASEIS INICIATIVAS. Ata o de agora, con esta son xa dezaseis as Iniciativas Empresariais Prioritarias declaradas pola Xunta, o que lles outorga a redución do tempo de tramitación dos proxectos, o acceso a máis incentivos fiscais e máis facilidades para acceder ao solo empresarial, segundo lembrou o vicepresidente primeiro.

Respecto ao proxecto de Foresa e Ibredrola, destacou tamén que a integración desta iniciativa na súa liña de produción, ademais de xerar material verde, permitiralle “gañar en competitividade e, ao mesmo tempo, xerar un produto sostible”.