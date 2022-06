Formación para Oroso tras la pista de un peregrino irlandés

Estudiantes del CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés (Oroso) siguen los pasos a un ilustre peregrino medieval: el irlandés James Rice, usando su experiencia jubilar como hilo conductor para aprender aspectos medioambientales claves relacionados con el agua y, específicamente, de los ecosistemas fluviales. Por ello, han emprendido vuelo hasta la isla hermana esmeralda.

Así, diez alumnas y dos maestras de este colegio situado en Sigüeiro se encuentran en la localidad costera irlandesa de Waterford trabajando en colaboración con el Faithlelgg National School. Con esta cumplen con la segunda movilidad del proyecto después de haber recalado en la Êcole primarie publique du Petit Paris (Brest-Francia). Asimismo, también recibieron la visita de sus colegas irlandeses en el mes de abril.

Waterford es la localidad de procedencia de James Rice, un alcalde que a finales del siglo XV peregrinó en dos ocasiones a Compostela. “O coñecemento das súas peripecias son o nexo de unión dos tres centros para traballar sobre diversos aspectos: medio ambiente, ferramentas dixitais e patrimonio común”, aportan desde el centro educativo orosano que, precisamente, toma su nombre de la propia Vía Xacobea.

COMIENZO. Y fue el pasado 29 de mayo cuando la comitiva gallega emprendía el viaje a Eire, con la mira puesta en “mellorar as capacidades comunicativas e saber algo máis do patrimonio común europeo a través do coñecemento das peripecias dun peregrino ilustre, James Rice”, informaban las protagonistas de la iniciativa.

La actividad forma parte de un programa ErasmusPlus promovido por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación. Así, de las 711 solicitudes recibidas, han sido seleccionados 663 proyectos de centros educativos y consorcios para la movilidad de alumnado y personal de Educación Escolar: 302 acreditados y 361 más de corta duración. La financiación asignada asciende a 18.417.843 €, de los cuales 10.438.331 € son para el primer grupo y 7.979.512 € para el segundo. Y gracias a Erasmus+ van a desarrollarse en esta convocatoria 16.224 movilidades.

Precisamente el director de este CEIP, Francisco Ávila, destaca al hilo la importancia de participar en este tipo de proyectos para la formación del profesorado a través del intercambio “de boas experiencias docentes e, en definitiva, para a mellora do centro”, aportaba a este diario.

El centro además consiguió este curso la acreditación de la Unión Europea, lo que garantiza la ejecución de proyectos similares a este hasta 2027. En este caso concreto, se concedieron 22.548 euros para el desarrollo por parte del centro gallego.