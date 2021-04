Froxán, donde los incendios desataron la reacción social

Una ola de incendios en Galicia marcó el destino de Froxán (Lousame), donde comenzaron a intervenir en el terreno, con valores ambientales degradados y amenazados por la eucaliptización y otras especies exóticas invasoras. “Aquí en Froxán na última década houbo dous grandes lumes: un no 2006, que ardeu case todo o monte, e outro no 2016. Os dous entraron co vento do nordés e en ambas ocasións evitouse que chegara á aldea porque había unha parte cara esa zona que tiña bosque autóctono, carballeiras sobre todo”, explicó Joám Evans, vecino del lugar.

Unos episodios que desencadenaron en 2017 su apuesta por el cambio y la recuperación de una práctica tradicional que había por el territorio: la roga, cuando se llamaba a los vecinos para colaborar y realizar ciertos trabajos en común; y el albaroque, la comida que se prepara para recompensar la ayuda. Comenta que en Froxán “somos cinco casas e vinte veciños, e como non dabamos feito comezamos a facer convocatorias para que viñera xente a axudar a quitar eucalipto e a machacar o rebrote despois”.

Así es como la comunidad de montes empezó a finales de ese mismo año a colaborar con la asociación Verdegaia, a quienes les propusieron poder hacer en otros sitios lo que estaban ejecutando en el municipio lousamiano, además de llevarlo a cabo de una manera rigurosa. En abril de 2018 nacieron las brigadas deseucaliptizadoras y el proyecto de voluntariado y, desde entonces hasta hoy, pasaron de veinte a casi mil brigadistas.

Las cuadrillas surgen “pola frustración da xente de ver que ano tras ano o monte arde e a impotencia de non poder facer nada. O feito de poder vir e cas súas mans propiciar ese cambio na situación dos territorios é un dos motivos que fan que medre a iniciativa cada vez máis”.

Las intervenciones se han extendido por toda la comunidad gallega. Concretamente, en Lousame intervinieron en unas cincuenta ocasiones y plantaron más de veinte mil árboles. La última acción tuvo lugar en el mes de marzo, respetando las medidas de seguridad establecidas para tratar de frenar el COVID, y probablemente volverá a haber otra a principios de mayo.

El coordinador de las brigadas apuntó que “moito do traballo que facemos, non é tanto plantar, senón que onde hai eucalipto intentamos sempre ter coidado ao cortar para procupar danar o menos posible o que hai debaixo. Gáñase máis tempo e, en termos paisaxísticos, vese que o bosque autóctono vai recuperando moito antes cando xa sae o rexenerado, o que hai debaixo; por iso tentamos axudarlle na medida do posible a recuperar ese terreo”.

Este proyecto pone de relieve que el trabajo que consigue hacer una un grupo de personas actuando una vez al mes “é enorme”, señaló Joám Evans, quien resaltó que “o cambio paisaxístico ao longo de catro ou cinco anos é realmente brutal”.

Cuenta que la zona estaba prácticamente rodeada de eucalipto y, consecuentemente, “non se notaban as estacións porque sempre estaba todo verde”. Sin embargo, actualmente hay una parte de la aldea “cara ao nordés, precisamente, que se miras cando é outono ves as follas caer; no inverno están as árbores peladas e agora ves o verde fosforito das primeiras follas que saen”.

Han reforestado el monte con frondosas autóctonas... muchas distintos, pues la idea es, según ha indicado el comunero, “non só restaurar paisaxisticamente senón tamén en termos de biodiversidade, para que haxa unha variedade e iso despois axude a recuperar a fauna. Crear un monte autóctono pero tamén biodiverso”, concluyó.

Acciones para combatir el fuego y frenar la expansión del eucalipto que han convertido a Froxán en ejemplo de gestión territorial.