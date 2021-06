Gaban a aposta dun BNG líder xa na esquerda polas políticas sociais

Ademais de destacar algúns dos buques insignia dos nacionalistas en Ames, os concilia e administración electrónica, dende o BNG lembran que reforzaron o seu traballo en pandemia coa reprogramación de actividades, o dinamismo das bibliotecas municipais cos Encontros Literarios ou os Dixicontos, a adaptación da Radio Municipal e a Escola de Música á nova situación e creando o Consello Sectorial da Cultura como órgano de participación.

Tampouco se esqueceron do pulo á Oficina de Información Xuvenil (OMIX), parques de calistenia ou programas específicos de fomento do galego, como Youtubeir@s, Galetiktokers, Apego ou arte urbana.

Por todo isto calificaron de “positivo” o seu balance “despois de dous anos moi complexos”, pero que lles permiten traballar con optimismo e establecer novos retos que teñen por diante. Entre eles destacan os investimentos previstos no Plan EDUSI Impulsa Ames, a construción dun novo CEIP no Milladoiro e a cociña central en Bertamiráns, o necesario proxecto de reurbanización da avenida Rosalía de Castro na N-550, a mellora de equipamentos culturais e deportivos, a dotación de infraestruturas no rural, a “necesaria” recuperación ambiental do río Sar e a creación dunha empresa municipal de xestión do ciclo integral da auga, entre outros temas.

E nestes dous anos que restan, dende o BNG agardan seguir a reforzar a organización interna coa incorporación de novos afiliados e simpatizantes de todas as idades que cada día están a sumarse ao proxecto anovador do Bloque.

Rematan gabando o relevo “exemplar” na alcaldía e a asunción do teletraballo para seguir a funcionar no día a día, tanto na xestión administrativa como na actividade política, con xuntanzas en liña do goberno, comisións e plenos ou o mantemento do contacto non presencial co tecido asociativo e con outras administracións. Neste senso, trasladaron o seu recoñecemento aos traballadores municipais.