Galicia aposta pola integración paisaxística dos seus 120 portos

A Xunta inicia a redacción dunha guía de boas prácticas para mellorar a integración paisaxística dos máis de 120 portos autonómicos.“Este proxecto responde ao obxectivo de fomentar a recuperación dos espazos degradados, poñer en valor e conservar as paisaxes rurais, urbanas, costeiras e de interior, é dicir, todas as paisaxes de Galicia, que son abundantes en cantidade e calidade”, explicou ao respecto a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez.

Fíxoo durante a firma do convenio de colaboración para a redacción deste manual con recomendacións, que está incluído no Plan estratéxico da paisaxe galega 2021-2024. Un acto que tivo lugar este mércores no concello de Porto do Son, no que participaron, ademais de Vázquez, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, e o decano do Colexio de Enxeñeiros de Camiños, Canais e Portos, Enrique Urcola.

Así, o Instituto de Estudos do Territorio —dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda—, Portos de Galicia —Consellería do Mar— e o Colexio traballarán na redacción deste novo manual, unha guía de recomendacións básicas, para evitar o impacto na paisaxe das instalacións portuarias da Xunta de Galicia.

Segundo avanzaron, os traballos comezarán este mesmo ano cunha diagnose do estado actual das instalacións portuarias. A previsión é dispoñer deste documento, no que se investirá un orzamento de 40.000 euros, no ano 2022.

A conselleira do Mar subliñou que a integración entre as vilas e os portos é fundamental para o seu desenvolvemento e que nela deben terse en conta os aspectos paisaxísticos. Por iso, asegurou que esta guía “vai permitir adecuar e protexer os peiraos galegos para facelos máis atractivos tanto para os veciños e usuarios como para os visitantes”.

Con esta ferramenta, engadiu Rosa Quintana, “Galicia contará cunha diagnose e cunha proposta de como actuar para protexer todo o que os portos teñen de patrimonio e de paisaxe”. Este labor, salientou, contribuirá a mellorar a imaxe das áeras portuarias, a visión do sector e o seu atractivo patrimonial, etnográfico, turístico e cultural.

Ambas conselleiras coincidiron en que as instalacións portuarias deben ser “funcionais e prácticas” pola actividade que acollen, pero tamén se debe conservar a beleza da contorna, así como un equilibrio nas estruturas e infraestruturas.

“Apostar por unha integración paisaxística dos espazos portuarios é poñer en valor a excepcional paisaxe que conforman as dársenas e terreos anexos ou auxiliares, vinculados ás diferentes actividades —lonxas, talleres, almacéns, cafeterías, etc.— que se atopan no ámbito portuario e, en consecuencia, dar un pulo á calidade de servizos dos traballadores e usuarios”, aseguraron as representantes da Xunta.

Na sinatura do convenio tamén estiveron presentes o director do Instituto de Estudos do Territorio, Francisco Barea; a presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, o alcalde de Porto do Son, Luis Oujo; o concelleiro de Medio Ambiente sonense, Manel Deán; e o patrón maior de Porto do Son e Portosín, Emilio Queiruga Santamaría e Isaac Gaciño Santos, respectivamente.