Ganan los vecinos: bus desde el sábado para Bugallido y Ortoño

A su vez, desde el gobierno tripartito de Ames se comprometen a seguir trabajando para poder rubricar un convenio a tres bandas entre los ayuntamientos de Ames y de Santiago de Compostela, más la Xunta de Galicia, de cara a la restitución de la antigua línea urbana P2.

De esta manera, el alcalde de Ames, el socialista Blas García, se refiere al acuerdo dirigido a asumir los gastos de la línea P2 de Santiago, antiguo bus de Ortoño, de manera temporal durante un máximo de seis meses (mientras duren los estudios por parte de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade). En la actualidad, el Concello de Ames ya ha hecho el estudio económico del coste del servicio del bus P2 durante estos seis meses.

Y, en tal sentido, la Xunta de Galicia mantiene su oferta de apoyo técnico y administrativo para que las administraciones locales tanto de A Maía como de la capital de Galicia, sigan avanzando en un convenio que restituya la extensión del autobús urbano hasta Ortoño y suplemente los horarios de los servicios que actualmente presta la Xunta.

Blas García asegura, al respecto, que “o obxectivo é recuperar o servizo de transporte para as parroquias afectadas pola retirada do bus, e agora temporalmente complementaremos a liña de Extramundi coa liña do P2, e queremos manter este reforzo para Fraíz e A Moniña”.

El anuncio de la Xunta, de cualquier modo, ha propiciado reacciones por parte de algunos vecinos de A Moniña, Fraíz, Costoia y Framil, que aseguran que la línea del transporte metropolitano no les “soluciona nada” porque no se aumentan frecuencias. También expresaban sus reticencias por la falta de “horarios decentes” para ir a Santiago a estudiar o trabajar, “e o mesmo para baixar a mediodía”.