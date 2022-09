Garantizan el refuerzo eléctrico para el futuro polígono dubrés

Xa falaba o desaparecido rexedor valdubrés Juan Baleato hai máis de vinte anos que o desenvolvemento do seu Concello debería de vir da man dun Plan Xeral e do polígono industrial. Finalmente, non foi quen de levar a bo porto estas cuestións, pero tampouco acadaron a meta os sucesivos rexedores, polo que se Varela da rematado os trámites neste mandato, xusto vai ser recoñecerllo. Polo de agora, parece contar con financiamento público, pero falta por ver se o deseño do parque empresarial e sobre todo os prezos do metro cadrado atraen ás empresas. O que non debería pasar, por moitos obstáculos que aparezan, e que o proxecto volva a quedar no esquecemento outras dúas décadas... porque entón ninguén o entendería xa.